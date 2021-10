Oto najdłuższy model stworzony z klocków LEGO

Marka LEGO stworzyła dokładny model najsłynniejszego statku wszech czasów - RMS Titanic. Po raz pierwszy miłośnicy duńskich klocków mogą zbudować szczegółowo odwzorowany luksusowy liniowiec, 110 lat po jego zwodowaniu w Belfaście w 1911 roku.

Model LEGO Titanic składa się z 9 090 części. Jest jednym z najdłuższych i największych modeli LEGO. Dzięki temu stanowi prawdziwe wyzwanie, zarówno dla fanów klocków LEGO, jak również początkujących historyków.

Titanic zyskał sławę nie tylko dzięki ogromnym rozmiarom. Zasłynął także niezrównaną dostojnością, która została wiernie oddana w tym zestawie. Pod unikalnym pokładem kryje się kilka pomieszczeń. Wśród nich znajduje się wielką klatka schodowa dla pierwszej klasy, która rozciąga się aż na sześć pokładów, oraz przepastny salon jadalny w stylu jakobińskim umieszczony na pokładzie D statku.

Titanic słynął też z szybkości. Znacznie przewyższał pod tym względem inne statki swojej epoki. Dlatego na dolnych pokładach modelu nie mogło zabraknąć doskonałej repliki najnowocześniejszej na tamte czasy maszynowni.

Mike Psiaki, projektant w Grupie LEGO, wspomina: "W chwili wodowania Titanic był arcydziełem inżynierii morskiej, największym ruchomym pojazdem, jaki kiedykolwiek zbudowano. Odtworzenie tego kultowego statku z klocków LEGO, na podstawie planów stworzonych ponad sto lat temu, było niesamowitym przedsięwzięciem”

"W projekcie LEGO Titanic szczególny nacisk położyliśmy na szczegółowe odwzorowanie i skalę. Pozwoliło nam to stworzyć jeden z najtrudniejszych do zbudowania modeli. Zapaleni budowniczowie z klocków oraz entuzjaści statków w każdym wieku znajdą wiele radości w budowaniu tego zestawu i z pewnością będą eksponować go w swoich domach" - dodaje Psiaki.

Mierzący ponad 130 cm długości zestaw LEGO Titanic doskonale nadaje się do wystawienia w widocznym miejscu, szczególnie z dołączoną wyjątkową tabliczką z nazwą statku.