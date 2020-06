Oto najnowsza kawiarnia Green Caffè Nero w Warszawie. Niezwykły design i ciekawa historia

Nowe Green Caffè Nero zlokalizowane jest w biurowcu Generation Park na warszawskiej Woli. - Współpracujące z nami od lat duo architektów, Grażyna i Marcin Piotrowscy, czerpią inspiracje z rzeczy często bardzo nieoczywistych. To dzięki nim nasze wnętrza są tak inne i wyjątkowe. Tym razem postanowili w wystroju lokalu nawiązać do dekoracji cerkwi, a w szczególności do powstałych w latach 70-tych witraży obecnych w jednej z warszawskich świątyń. Ich kolorystyka, forma i gra świateł została odzwierciedlona w przesłonach ze szkła widocznych w naszej nowej kawiarni – opisuje proces tworzenia wnętrza Agata Milewska, odpowiedzialna za marketing i komunikację marki Green Caffè Nero, fot. mat. prasowe