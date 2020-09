Oto najnowsza realizacja Massive Design. Tym razem zaprojektowali niezwykłe biuro w Toruniu

Do projektowania nowej siedziby Neuca projektanci z Massive Design zostali zaproszeni zanim powstały plany obiektu. Wraz z architektami Grupy Projektowej Port i projektantami branżowymi z WSP poddali analizie różne aspekty projektu koncepcyjnego. - Patrząc dzisiaj na naszą przestrzeń i poszczególne rozwiązania, to każde z pomieszczeń ma swoją genezę i uzasadnienie dlaczego znalazło miejsce w naszym budynku. Wypracowany układ przestrzeni to przede wszystkim efekt przeprowadzonych warsztatów, konsultacji z przedstawicielami poszczególnych zespołów i rozmów z projektantem - mówi Paulina Kruszewska, kierownik Sekcji Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Administracyjnej Neuca.

Dokument analizy przygotowany przez Massive Design obejmował wszystkie elementy, które miały istotny wpływ na finalny kształt tak wnętrza jak i zewnętrza. Począwszy od ustalenia optymalnej wielkości budynku, poddano weryfikacji tak istotne rzeczy jak podział i analizy stref pożarowych i lokalizacji klatek schodowych, ustalenie właściwych głębokości traktów, wielkości i kształtu lobby wejściowego, analiza siatki konstrukcyjnej, wysokości kondygnacji, ustalenie optymalnego modułu elewacji, ustalenie dróg komunikacji i wydzielenie „trzonów” budynku, oraz lokalizacje węzłów sanitarnych. Całość analiz wieńczyło zaprojektowanie odpowiedniego budżetu dla inwestycji wraz z jej kompletnym wyposażeniem. Budżet projektowany był wariantowo, tak aby uniknąć „value engineeringu” na etapie budowy. Zawczasu podjęta właściwa decyzja budżetowa wraz z zawczasu zaprojektowanymi możliwymi optymalizacjami pozwoliła ze spokojem prowadzić kolejne kroki procesu projektowania i budowania nowej siedziby Neuca.

Sam proces urzeczywistnienia koncepcji i analiz trwał kilka miesięcy, ale nikt nie żałował poświęconego nań czasu. Wszystkie materiały wyjściowe pozwoliły na stworzenie bezpiecznego i świadomego harmonogramu oraz budżetu dla całości inwestycji. Optymalizacji uległo praktycznie wszystko i zostało podporządkowane pragmatyzmowi elastycznego układu funkcjonalnego. Na każdym etapie optymalizacji powstawał też test-fit potwierdzający słuszność tez zawartych w przeprowadzanych analizach.

Zarządzanie zmianą

Równolegle do przeprowadzanych analiz wykonywany był etap zebrania kompletu informacji na temat tego jak funkcjonuje i jakby chciała funkcjonować Neuca. Prócz licznych rozmów architektów z Massive Design z zespołami Grupy Neuca, postanowiono skorzystać z badania i warsztatów przygotowanych przez jeden z największych ośrodków badawczych środowiska pracy firmę Leasmann, reprezentowaną przez lokalnego partnera - firmę Mikomax. Wspólne warsztaty z pracownikami i architektami pozwoliły uzyskać komplet informacji i stworzyć właściwy program funkcjonalny dla całego budynku biurowego.

Toruńskich pracowników Neuki, rozproszonych w kilku lokalizacjach w całym mieście, zaproszono do tworzenia ram funkcjonowania nowego budynku biurowego. Tzw. ambasadorzy zmiany byli obecni w procesie projektowym praktycznie do samego końca. Mieli realny wpływ na założenia układu funkcjonalnego oraz wystrój wszystkich części wspólnych. Wśród innowacji zaproponowanych przez pracowników było m.in. stworzenie specjalnych stref ciszy, zlokalizowanych na końcach skrzydeł, podział przestrzeni kuchenek na otwarte i zamknięte, czy lokalizacja ogólnodostępnych stref relaksu w lobby oraz tych, nieco bardziej schowanych, dostępnych po dwie dla każdej kondygnacji.