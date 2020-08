Oto najnowsza siedziba banku Standard Chartered w Warszawie. Design biura z niejednym polskim akcentem

Bank Standard Chartered otworzył nową przestrzeń do pracy dla swoich pracowników na najwyższych piętrach kompleksu biurowego The Warsaw Hub. W sumie prawie 7 tys. mkw. nowoczesnej, funkcjonalnej i bezpiecznej powierzchni do pracy dla zespołu liczącego nawet 1000 osób. Biuro zaprojektowano zgodnie z globalnymi standardami banku przezpracownię M Moser Associates. Obraz autorstwa polskiej malarki, Marty Zawadzkiej, zdobi recepcję, a kolory wykorzystane w innych częściach biura nawiązują do wyjątkowych miejsc na mapie Polski.

Już ruszyły dwa pierwsze z czterech pięter, których oddanie zaplanowano na ten rok. Kolejne dwa zostaną uruchomione przed końcem września, a uroczyste otwarcie zaplanowano na początek października. Oddanie piątego piętra zaplanowano w przyszłym roku. Od zarejestrowania polskiej spółki Standard Chartered w czerwcu 2018 roku, siedziba firmy znajdowała się w odrestaurowanych wnętrzach budynku biurowego z 1998 roku, przy ul. Towarowej 25a.

- Dotychczasowe biuro dobrze spełniło swoją rolę jako tymczasowa lokalizacja, czas jednak na przeprowadzkę do docelowej siedziby. Nowe biuro nie tylko oferuje wyższe standardy funkcjonalne, ale jest również lepiej dopasowane do profilu naszej działalności w Polsce. W ciągu dwóch lat stworzyliśmy w Warszawie zespół ponad 600 doświadczonych ekspertów, świadczących wysoce specjalistyczne usługi na rzecz innych spółek z Grupy Standard Chartered. Wiele zadań, które realizują nasi pracownicy, ma związek z zaawansowanymi technologiami i procesami, co koresponduje z charakterem kompleksu The Warsaw Hub - mówi Rowena Everson, dyrektor zarządzająca Standard Chartered GBS Poland.

Nowoczesna, inkluzywna i bezpieczna przestrzeń

Nowa przestrzeń biurowa Standard Chartered została zaprojektowana zgodnie z globalnymi standardami banku przez biuro architektoniczne M Moser Associates, z uwzględnieniem elementów podkreślających jej lokalizację w Polsce. Obraz autorstwa polskiej malarki, Marty Zawadzkiej, zdobi recepcję, a kolory wykorzystane w innych częściach biura nawiązują do wyjątkowych miejsc na mapie Polski, takich jak Słowiński Park Narodowy, Puszcza Białowieska, Zielony Staw czy Jaskinia Raj. Najbardziej imponującym lokalnym elementem nowego biura banku jest jednak spektakularny widok na panoramę Warszawy.

- Naszym celem było przede wszystkim stworzenie w tym nowoczesnym budynku w centrum miasta przestrzeni wspierającej zarówno bardziej tradycyjne, jak i bardziej przyszłościowe formy pracy oraz dostosowanej do potrzeb osób o różnym stopniu sprawności i różnych preferencjach dotyczących sposobu pracy. Siedziba takiej spółki, jak nasza, powinna uwzględniać zarówno miejsca sprzyjające pracy indywidualnej, jak i zespołowej, oraz tworzeniu nowych pomysłów. Analizując efekty, uważam, że cel ten udało się osiągnąć, niemniej jednak kluczowe będą opinie naszych pracowników, którzy stopniowo i dobrowolnie wracają do pracy w biurze po kilkumiesięcznej pracy zdalnej. W trakcie pandemii podjęliśmy szereg działań wspierających naszych pracowników, m.in. dostarczając im dodatkowy sprzęt do domu czy umożliwiając tym z nich, którzy tego potrzebowali, korzystanie z biura w odpowiednio dostosowanej do wymogów sanitarnych przestrzeni. Nasze nowe biuro oferuje rozwiązania dodatkowo zwiększające bezpieczeństwo w trakcie pandemii, zaprojektowane

i wdrożone przez Ghelamco - dodaje Rowena Everson.