Oto najnowsza siedziba CHEP Polska. Industrialne w klimacie, ale przede wszystkim zrównoważone biuro

CHEP Polska to oddział międzynarodowego koncernu, który nieprzerwanie od blisko 80 lat zajmuje się obsługą łańcuchów dostaw z różnych branż. Firma właśnie otworzyła podwoje nowego warszawskiego biura. Za projekt wnętrza odpowiadała pracownia The Design Group.

Nowa siedziba CHEP Polska mieści się w warszawskim biurowcu przy Domaniewskiej 48. Nowoczesny budynek to tysiące metrów kwadratowych powierzchni przeznaczonej dla biur, które konkurują ze sobą atrakcyjną architekturą i designem. To należące do CHEP Polska z pewnością wyróżnia się na ich tle.

- Klientowi zależało, żeby biuro odbiegało od tak popularnego stylu skandynawskiego. Zaproponowaliśmy zatem rozwiązania modernistyczno-industrialne z dużą ilością zieleni – mówi architekt Konrad Krusiewicz, założyciel The Design Group.

Prosto i elegancko

Nowa siedziba CHEP Polska to blisko 1,4 tys. m2 powierzchni. Biuro ma formę open space'u, chociaż, jak podkreślają projektanci The Design Group, zorganizowano tu aż 34 różne strefy. Warto zaznaczyć, że niezbędną ilość zamkniętych gabinetów w biurze ograniczono do trzech. Pomimo dominującej filozofii otwartości miejsca pracy, pracodawcy zależało na wydzieleniu stref managerskich każdego działu. Projektanci poszukiwali zatem w stworzeniu miejsc pracy managerów kompromisu pomiędzy otwartością i zamknięciem tych przestrzeni.

- Na potrzeby aranżacji miejsc pracy managerów opracowałam i stworzyłam przepierzenia w formie półtransparentnych ścianek – mówi arch. Ewelina Mężyńska z The Design Group, główna projektantka biura CHEP Polska. - Mają one formę ażurowych stelaży wykonanych ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny i wypełnionych szklanymi wstawkami. Dolna część ścianek oklejona została matową folią tak, by zapewnić maksimum komfortu pracy managera, a przy okazji zmniejszyć liczbę elementów odwracających uwagę pracowników. Dzięki temu zabiegowi manager wciąż utrzymuje kontakt ze swoim zespołem.

Przegrody w industrialnym stylu znaleźć można w innych częściach biura. Stworzone zostały dla usystematyzowania i odróżnienia działów oraz poszczególnych przestrzeni w biurze. Są także nośnikiem dla bardzo licznie występującej tu roślinności oraz wyciszają dźwięki między kolejnymi strefami.

Industrialny klimat biura podkreśla również sufit z widocznymi elementami instalacyjnymi, dodatkowo pomalowany na czarno od wysokości 2,70 m do 3,20 m. Dzięki temu przestrzeń zyskała efekt głębi.

- Czarny uchodzi często za kolor przytłaczający. Jednak według mnie dodaje tu lekkości i pozostawia małe niedopowiedzenie – tłumaczy Ewelina Mężyńska.

Elementy industrialne aranżacji biura – przegrody i czarny sufit – zrównoważono dużą ilością jasnego drewna (meble, część podłogi), a także popielatymi ścianami, wykładziną czy przegrodami pomiędzy poszczególnymi miejscami pracy utrzymanymi w szarościach. Tak powstała aranżacja, której głównymi wyznacznikami są elegancja i prostota.