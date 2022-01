Oto nowe wnętrza Biblioteki Narodowej w Warszawie. Autorem - Konior Studio

20 stycznia Biblioteka Narodowa w Warszawie zainauguruje nowe oblicze czytelń. Będzie to tym samym uroczystość z okazji 275. rocznicy otwarcia gmachu. Za projekt wnętrz, w których dominuje miedź, stal i drewno odpowiada pracownia Konior Studio.

Po modernizacji czytelnie są trzykrotnie większe i obecnie dysponują prawie 400 miejscami siedzącymi dla czytelników. W nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeniach Biblioteka Narodowa będzie udostępniała 10 mln woluminów ze swoich magazynów oraz 3,5 miliona obiektów cyfrowych z polona.pl. W czytelniach stanie czterokrotnie więcej książek z wolnym dostępem dla czytelników. Zostały zapewnione również czytelnie mniejsze, specjalistyczne, dla zespołów badawczych.



Rozwiązania wykorzystujące szlachetne materiały: miedź, stal, drewno i kamień uatrakcyjniły wizualnie wnętrza, które nie straciły przy tym swojego modernistycznego charakteru. Już od samego wejścia uwagę zwraca sufit z miedzianej siatki. Zaprojektowano przestrzeń bez barier architektonicznych, aby każdy mógł z niej swobodnie korzystać, bez względu na stopień niepełnosprawności. Całości dopełniają cztery wewnętrzne ogrody, każde o odmiennej stylistyce – ze specjalnie dobraną roślinnością zmieniającą się wraz z porami roku. Jednym z nich jest sad.



W centralnej części budynku znajduje się lada główna. W jednym miejscu można uzyskać potrzebne informacje, odebrać kartę czytelnika oraz wypożyczyć i zwrócić książki. To tutaj bibliotekarze doradzą i pomogą czytelnikom. Miejsce to jest dostępne dla użytkowników czytelń i osób korzystających z przestrzeni publicznie dostępnych.

Przestrzeń otwartą tworzą czytelnie bez barier. Przy wejściu, w Czytelni Prasy będzie można przeglądać najnowsze numery gazet i czasopism, korzystać z internetu oraz zasobów cyfrowych BN. To miejsce otwarte dla każdego, nie jest wymagana karta czytelnika. Z Czytelni Dolnej pod świetlikiem, do której prowadzą spiralne schody z windą wewnątrz, będą korzystać osoby ceniące światło słoneczne. Czytelnia Nowości oferuje codziennie aktualizowane ostatnie publikacje. Obok, w Czytelni Encyklopedii i Słowników, będzie można skorzystać z dawnych encyklopedii i słowników. Największą z czytelń jest, umożliwiająca również wolny dostęp do półek, Czytelnia Górna z niemal kompletnymi zbiorami z historii i literatury pięknej. Z Czytelni Górnej można przejść się do Czytelni Załuskich, nazwanej na cześć założycieli Biblioteki, z największą w Polsce kolekcją zbiorów bibliologicznych. Rękopisy, starodruki i cymelia wraz z dawnymi katalogami bibliotek z całego świata będą udostępniane w jedynej czytelni zamkniętej, Czytelni Zasobu Wieczystego. Dla użytkowników do dyspozycji pozostają również Czytelnia Kartograficzna, Czytelnia Muzyczna oraz Czytelnia Nagrań Dźwiękowych i Audiowizualnych.

Po oficjalnym zamknięciu projektu modernizacji czytelń 20 stycznia rozpocznie się proces przenoszenia wielu tysięcy egzemplarzy na półki regałów w czytelniach. Po jego zakończeniu otwarcie Biblioteki dla czytelników nastąpi 24 lutego 2022 roku – w dniu, w którym obchodzona jest rocznica jej reaktywowania przez Ignacego Mościckiego Prezydenta RP w 1928 roku.