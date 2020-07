Oto nowy apartament pokazowy Złotej 44. Luksus łączy się z designem i ekologią

Po sukcesie jakim okazała się poprzednia futurystyczna aranżacja, Złota 44 we współpracy z GO.CE Design prezentuje kolejny, zaskakujący projekt, który łączy luksus z zaskakującym meblarstwem. Wizja przyszłości przejawia się tu w unikalnych rozwiązaniach, wykończeniu i technologiach. Luksus tak lubiący ekologię dodatkowo spotęgowano wykorzystując nowe surowce i nowoczesną obróbkę, która koncentruje się na dbałości o środowisko.

Wnętrze, zamknięte w przestrzeni wyjątkowego apartamentu w najwyższej w Unii Europejskiej wyłącznie mieszkalnej wieży, już od progu sprawia wrażenie oazy spokoju w sercu wielkiego miasta.

Marka GO.CE Design to wynik współpracy biura projektowego Studio Gomez, które niemal od 20 lat działa z sukcesem na rynku architektonicznym, realizując międzynarodowe projekty użyteczności publicznej i prywatnych budynków mieszkalnych oraz producenta ekskluzywnych mebli RC Design, których zrealizowane projekty możemy zobaczyć w najdroższych butikach świata. Filozofią GO.CE Design stało się kreowanie unikalnych linii tematycznych posługując się interpretacją wybranego motywu przewodniego.

- Bezgraniczna wyobraźnia i pasja do meblarstwa, którą kieruje się zespół RC Design, potwierdzają, że powinniśmy tworzyć meble, wychodzące poza standardy. Doświadczenie i wiedza na temat rozwiązań czy materiałów stosowanych w meblarstwie są imponujące. GO.CE Design to marka, która stanowi odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających klientów na rynku dóbr luksusowych. Produkcja linii mebli, którą podziwiać można w apartamencie na 43. piętrze, rozpocznie się pod koniec tego roku. ZŁOTA 44 to miejsce gdzie nasze prototypy ujrzały światło dzienne - mówi Hernan Gomez, właściciel kreatywnego biura projektowego Studio Gomez, projektant mebli GO.CE Design.

Inspiracją: jachty

Marka GO.CE Design to miękkie formy mebli i zaokrąglone płaszczyzny, przypominające nowoczesne rzeźby nadające pomieszczeniom wrażenie niezwykłej plastyczności wnętrza. Inspirowane najbardziej luksusowymi jachtami formy powstały przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i ponadczasowych materiałów, a także wykorzystaniu ergonomicznych rozwiązań. Meble zaskakują liczbą funkcjonalnych miejsc: szafek, szuflad itp. oraz wysokim komfortem użytkowania. Oddają ideę kreatywnych rozwiązań, które połączyło twórców oraz nadają wnętrzu stonowanego charakteru i pozytywnej energii.

- GO.CE Design koncentruje się na innowacyjnych i ekologicznych surowcach i rozwiązaniach. Pracujemy nad produkcją dizajnerskich materiałów do zastosowania w meblarstwie i budownictwie z ujemną emisją gazów cieplarnianych w całym procesie tworzenia, co będzie niosło za sobą ujemny ślad węglowy, bez konieczności eksploatacji terenów leśnych. Polskie lasy dają około 4 tony suchej masy rocznie z hektara do wykorzystania w meblarstwie czy budownictwie. Rośliny nad którymi RC Design wraz z partnerami prowadzi badania dają od 10 ton - nawet do 25 ton suchej masy rocznie z hektara uprawy. Można łatwo przeliczyć ile więcej imponujących produktów można wytworzyć z hektara uprawy w stosunku do hektara lasów, jednocześnie z zachowaniem lasów aktualnie wykorzystywanych na ten cel. Prace naukowe i badania laboratoryjne już trwają. Opracowany produkt będzie miał na celu podnieść komfort bieżący użytkownika w postaci bardzo atrakcyjnych mebli utożsamianych z nieskazitelną naturą. Dbałość o planetę to podstawa w DNA naszej marki. W tę stronę chcemy konsekwentnie się rozwijać - dodaje Rafał Cebula, prezes zarządu RC Design.