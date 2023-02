Oto projektantki, które stworzyły historię polskiego designu

Świętujemy zbliżający się wielkimi krokami Dzień Kobiet przypominając kultowe projekty, stworzone przez kobiety.

Danuta Duszniak, Eryka Trzewik-Drost, Wiesława Gołajewska, Zbigniewa Śliwowska-Wawrzyniak, Elżbieta Piwek-Białoborska czy Zofia Przybyszewska tworzyły dekady temu, ale ich projekty nie tracą na świeżości i nowoczesności.

Ich projekty były elementem każdego dnia, budowały codzienność prostych czynności – w kuchni, salonie, gabinecie. Znamy je z domu babci, ze wspomnień i fotografii, a dziś znajdujemy je na muzealnych półkach i szukamy ich do udekorowania własnych mieszkań. Mimo, że stworzone dekady temu, nie tracą na świeżości i nowoczesności. Za tymi projektami stoją kobiety! To one nadały kształt wzornictwu drugiej połowy XX wieku i utorowały drogę młodszym koleżankom. Świętujemy zbliżający się wielkimi krokami Dzień Kobiet przypominając za sprawą Desa Home kultowe projekty, stworzone przez kobiety.

Danuta Duszniak

Danuta Duszniak jako artystka i projektantka zasłynęła zastosowaniem charakterystycznego dla lat 50. stylu New Look. Jest autorką kilkudziesięciu wzorów ceramiki. Urodziła się w 1926 roku we Lwowie, w czasie wojny przeniosła się do Warszawy, gdzie mieszka do dziś. W zbiorach Desa Home znajduje się jej prace z lat 50. – figurka Tanagra, żółta Skarbonka Hipopotam i czarka o odcieniu głębokiej zieleni.

Projekt Tangara, DANUTA DUSZNIAK, 1953

Eryka Trzewik-Drost

Projektantka, która swoją twórczość związała ze szkłem i odnalazła w nim materiał do artystycznej ekspresji w użytkowej formie. Jest autorką m.in. szklanych wazoników, talerzyków igloo czy figurki „Pierwszy bal”.

PIERWSZY BAL, ERYKA TRZEWIK-DROST, 2022.

Urodziła się w 1931 roku, w latach 50. studiowała na Wydziale Ceramiki i Szkła Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Jako absolwentka została projektantką w Zakładzie Porcelany „Bogucice” w Katowicach-Bogucicach. Następnie związała się z Hutą Szkła Gospodarczego „Ząbkowice” w Dąbrowie Górniczej gdzie pracowała od 1965 roku aż do 1990.

Wiesława Gołajewska

Projektantka urodzona w 1928 roku, zmarła w 2015 roku. Była absolwentką Wydziału Ceramiki PWSSP we Wrocławiu. W 1953 obroniła dyplom i dołączyła do Zjednoczonego Przemysłu Ceramicznego jako starszy inspektor do spraw wzornictwa. Od lat 60. z paroletnią przerwą, aż do niemal lat 90. pracowała jako projektantka w Zakładach Porcelitu Stołowego „Pruszków”. Tam powstały jej słynne naczynia ceramiczne.

WAZON, WIESŁAWA GOŁAJEWSKA, LATA 60. XX W.

Organiczne formy zostały pokryte stworzonym przez nią, autorskim szkliwem zbiegającym, opracowanym od strony technologicznej przy wsparciu męża projektantki, Zygmunta Gołajewskiego.

Zbigniewa Śliwowska-Wawrzyniak

Zbigniewa Śliwowska-Wawrzyniak jest autorką kultowego wazonu Calypso, o pękatym korpusie przeprutym łezkowatym ażurem, który stał się nieodłącznym elementem dekoracji wnętrz lat 60.

WAZON CALYPSO, ZBIGNIEWA ŚLIWOWSKA-WAWRZYNIAK, LATA 60. XX.

Śliwowska-Wawrzyniak zajmowała się głównie projektowaniem form galanteryjnych i małych kompletów naczyniowych. Urodziła się w 1931 r. w Rejowicach, zmarła w Wałbrzychu w 2003 roku. W latach 50. studiowała na Wydziale Ceramiki we Wrocławskiej PWSSP, po studiach dołączyła jako projektantka do fabryki „Krzysztof” w Wałbrzychu.

Elżbieta Piwek-Białoborska

Artystka, która swoją twórczość poświęciła ceramice, tworząc zarówno formy użytkowe jak i unikatowe formy. Projektowała też wzory przemysłowe dla Włocławskich Zakładów Ceramiki Stołowej. Urodziła się w 1922 roku, ceramika zafascynowała już w latach szkolnych, kiedy zajęła się pracami w glinie szkliwionej, nawiązujące do twórczości ludowej. Jej głównym obszarem działania było opracowanie dekoracji naczyń ceramicznych.

ZESTAW PATER, ELŻBIETA PIWEK-BIAŁOBORSKA, LATA 60. XX

Jej projekty charakteryzują się niezwykłą wrażliwością kolorystyczną, a równolegle zdobywała wiedzę technologiczną dotyczącą barwników i szkliw.

Zofia Przybyszewska

Zofia Przybyszewska urodziła się w 1901 roku w Warszawie, tuż po wojnie rozpoczęła studia na Wydziale Malarstwa Wrocławskiej PWSSP i warszawskiej ASP. W latach 50. i 60. została projektantką w Zakładzie Ceramiki i Szkła Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Jest autorką wielu wzorów ceramiki użytkowej, m.in wazonów “Kręgiel”.