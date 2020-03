Oto siedem zasad, dzięki którym zaaranżujesz idealne warunki do pracy z domu

Przez pandemię, praca z domu to aktualnie codzienność bardzo wielu osób. Jak zaaranżować domowe miejsce pracy? Poznaj siedem zasad optymalnej aranżacji w trybie home offce.

REKLAMA

Dyrektor kreatywna Westwing, Alexandra Tobler, przygotowała siedm zasad, dzięki którym takie wypełnianie obowiązków służbowych będzie przyjemne i efektywne, a dodatkowo pozwoli zachować równowagę między pracą, a życiem prywatnym.

Wygoda i produktywność

„Twoje miejsce pracy powinno być wygodne, ale jednocześnie skłaniać Cię do produktywności i kreatywności. Zainwestuj w wygodne krzesło i kolorowe poduszki dekoracyjne. Do tego dodaj zdjęcia oraz inspirowane sztuką detale, którymi udekorujesz przestrzeń do pracy – to inspiruje".

Dobre nastawienie to podstawa

„Udekoruj swoje miejsce pracy tak aby wprowadzało Cię w pozytywny nastrój. Dodaj zapachowe świece, ładny kubek do kawy i wreszcie swoje ulubione kwiaty, to zawsze poprawia humor."

Zaplanuj swój czas i rób przerwy

„To trudne, ale dopilnuj, żeby nadać swojemu dniu pracy konkretną strukturę i znaleźć czas na przerwę oraz zdrowy lunch. Postaraj się, aby ten czas był pełny pozytywnej energii – spróbuj przygotowywać posiłki w pięknych, kolorowych naczyniach, aby były ucztą również dla oczu".

Rozpocznij dzień od rutyny

„Nie omijaj swojej porannej rutyny. Wstań, zjedz zdrowe śniadanie i zacznij dzień od ubrania się i zadbania o siebie. Prysznic i domowe SPA w Twojej łazience to świetny sposób! Dzięki temu, po długim dniu pracy w swoim domowym biurze, masz też miejsce i czas na relaks. Dodaj do kąpieli swój ulubiony żel lub sole, nie zapomnij też o zapachowej świecy, która spotęguje atmosferę relaksu".

Dobre światło to absolutny must have!

„Oświetlenie to kluczowy aspekt! Piękne, designerskie lampy stołowe i biurowe mogą posłużyć za oświetlenie Twojego home office. Lampa stołowa Matilda z kolekcji Westwing jest bardzo popularna wśród naszych pracowników".

Inspirująca reorganizacja

„Miejsce na przechowywanie dokumentów i innych potrzebnych rzeczy – nic nie daje większej przyjemności niż reorganizacja tej przestrzeni w trakcie przerwy w pracy. W tej sytuacji możesz kompletnie dać się ponieść swojej fantazji – poukładać książki według kolorów lub ulubionych autorów, dodać świece i drobne dekoracje – cokolwiek, co Cię inspiruje".

Nie zapominaj o prywatnych interakcjach

„I na koniec, rozmawiaj ze znajomymi z pracy przynajmniej raz dziennie przez dostępne komunikatory – kontakt z innymi ludźmi to bardzo ważna rzecz, która pozwala na pozostanie w dobrym nastroju i kreatywnej atmosferze. Daje to także poczucie, że nadal pracujecie jako drużyna".