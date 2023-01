Oto siedziba jednego z największych banków Wielkiej Brytanii we Wrocławiu

Do biurowca City Space Midpoint 71 we Wrocławiu wprowadził się bank NatWest Group, jeden z największych w Wielkiej Brytanii. We wnętrzu dominują różne odcienie błękitu i granatu.

NatWest Group to jeden z największych banków w Wielkiej Brytanii. W skład grupy wchodzą także takie marki jak Royal Bank of Scotland, Ulster Bank czy Cuts obsługujący miedzy innymi rodzinę królewską.

W Polsce właśnie otwarto drugą siedzibę NatWest Group - w budynku CitySpace Midpoint 71 we Wrocławiu.

Jeden z największych banków w Wielkiej Brytanii właśnie postanowił otworzyć swoją drugą siedzibę w Polsce, a na to miejsce wybrał stolicę Dolnego Śląska. Jak podaje przedstawiciel firmy, wynika to z faktu, że w NatWest Group Polska stale rośnie liczba rekrutowanych osób z całego kraju, ale w tej lokalizacji upatrują największe szanse. Ten wzrost zapewnia funkcjonujący jeszcze przed pandemią system pracy zdalnej, która ułatwia włączanie do zespołu osób mieszkających poza Warszawą. Otwierając nowe biuro, bank odpowiada na potrzeby pracowników i pracowniczek z południowo-zachodniego regionu Polski.

— To konsekwencja tego, że w NatWest pracę zdalną zaczęliśmy stosować już w 2014 roku, natomiast w pandemii stało się to normą. Obecnie około 300 osób w naszym zespole pracuje poza Warszawą, z czego już kilkadziesiąt osób we Wrocławiu. Dostrzegając fakt, że nasz zespół pracuje z całej Polski, zdecydowaliśmy otworzyć biuro w kolejnym mieście i postawiliśmy na Wrocław — tłumaczy Andrzej Pacek, Head of NatWest Group Polska.

Biuro powstało w budynku CitySpace Midpoint 71 przy ulicy Powstańców Śląskich 7a we Wrocławiu. Nowa siedziba ma przyciągnąć talenty poprzez pozyskanie tych osób, które pracując w modelu pracy hybrydowej i są gotowe przyjeżdżać do biura dwa razy w miesiącu.