Oto siedziba OpsTalent we Wrocławiu. Za projektem stoją specjaliści z Biuromax Home & Office Design

1,3 tys. mkw. powierzchni, ponad 200 stanowisk pracy i przestrzenie, gdzie pracownicy mogą komfortowo pracować, relaksować się, pograć, a nawet wspólnie pogotować. Nowe biuro OpsTalent we Wrocławiu jest wizytówką firmy. Za projektem stoją specjaliści z Biuromax Home & Office Design.

OpsTalent ma biuro, które jest wizytówką firmy.

Nowa siedziba motywuje do pracy, ale też pozwala pracownikom na relaks.

Biuro utrzymane jest industrialnym klimacie, choć nie zabrakło w nim koloru.

Za projektem biura OpsTalent we Wrocławiu stoją krakowscy specjaliści z Biuromax Home & Office Design.

Wrocławskie biuro OpsTalent o powierzchni ok. 1,3 tys. mkw. ma ponad 200 stanowisk pracy, a poza nimi przestrzenie, w których pracownicy mogą się zrelaksować, pograć, a nawet wspólnie pogotować.

Loftowy klimat i moc koloru

Przestronne wnętrza są zachowane w loftowym klimacie. Mamy tu bardzo wysokie pomieszczenia na około 5 metrów, otwarte przestrzenie i surowe sufity. Materiały użyte w projekcie to cegła, drewno, beton, metal i dużo zieleni. Kolorystyka jest stonowana, bardzo ciepła i przytulna - dominują beże i brązy. Architekci z Biuromax Home & Office Design uzupełnili przestrzeń poprzez kolorowe akcenty.

Motywuje do pracy, ale też relaksuje

Biuro stanowi wizytówkę firmy, a wnętrza firmy OpsTalent odzwierciedlają jej wartości. Jest kreatywnie, przytulnie i optymistycznie.

Pracownicy spędzający w biurze długie godziny, mają nie tylko przestrzeń, która motywuje do pracy, ale też daje możliwość do szybkiej regeneracji. To dlatego w biurze znajdują się strefy relaksu w kawiarnianym klimacie, dzięki którym każdy może odpocząć na swój sposób.

Biurowe pomieszczenia socjalne nabierają nowego znaczenia. Bardzo istotnym aspektem jest integracja zespołu, na co pozwala duża kuchnia, w której odbywa się wspólne gotowanie, bilard, czy specjalne miejsca do rozmów.

Duży open space zapewnia pracownikom łatwy przepływ informacji oraz dokumentów, biurka pracownicze posiadają przegrody, aby polepszyć akustykę oraz by każdy miał odrobinę prywatności. Dla pracowników, którzy potrzebują popracować w ciszy i się skoncentrować zaprojektowano specjalne budki oraz sale konferencyjne.