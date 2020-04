Oto siedziba Universal-Investment w Krakowie. To nieszablonowy i architektonicznie wysublimowany projekt

W nowoczesnym świecie łączenia obowiązków służbowych z socjalizacją i innowacyjnego rozumienia komfortu pracy, przestrzenie biurowe zyskują nowe, prominentne miejsce na mapie inspiracji architektonicznych. Przestrzeń pod szyldem Universal-Investment, zaprojektowana przez FBT Pracownię Architektury i Urbanistyki oraz Fruit Orchard, to niezwykle spójny, koherentny, a przede wszystkim nieszablonowy i architektonicznie wysublimowany projekt.

Universal-Investment, spółka dostarczająca produkty inwestycyjne, z siedzibą w Frankfurcie nad Menem, to marka o wysmakowanym, minimalistycznym brandingu. I tak też zbudowano paletę kolorystyczną nowego projektu krakowskiego oddziału firmy. W otoczeniu stonowanych, ale niezwykle wymownych odcieni szarości - od bladych popieli po ekscentryczny grafit, odcienie granatu, lazuru, a momentami turkusu stają się klejnotami. Całość kompozycji ocieplona jest ponadczasowym drewnem, a dzięki jego miodowemu urokowi jeszcze bardziej uwypuklone są niuanse chłodnych, szafirowych akcentów. Konstrukcyjna szorstkość betonu i techniczność instalacji sufitowych stanowi niebanalną, surową ramę dla subtelności metalowych ażurów i sensualnej miękkości zamszowych tapicerek. Tutaj kontrast nabiera nowego wyrazu, stając się nie prostym zestawieniem przeciwieństw, ale nadbudowując je i wyostrzając magią synergii.

Miękkość, lekkość i struktura

Połączenie tekstur tak rozbieżnych, jak szkło i beton, jak zamsz i metal, jak drewno i filc to nie zawsze dobry pomysł. W przestrzeni Universal-Investment te połączenia są wyrafinowane i stylowe dzięki konsekwentnemu procedowaniu stylistyki i kolorystyki poprzez zróżnicowane materiały i powierzchnie. Ażur i lekkość w podstawach kawowych stolików kontynuują wizualnie oprawy lamp. Mocne wzory podłóg przenoszą się naturalnie na drewno podwieszanego sufitu i kontynuują w dodatkach, takich jak donice. Obłe, wibrujące wzory ścian sal konferencyjnych znajdują swoje odbicie w zaokrąglonych oparciach foteli i niezwykle oryginalnych, zbudowanych na bazie koła oprawach świateł. Miękkość podłogi wspina się na ściany. Surowość sufitu z kolei koresponduje z metalowymi przegrodami, dzielącymi wizualnie przestrzeń. Całość kompozycji wieńczą dzieła sztuki i rośliny, także nawiązujące pokrojem do zastosowanych wykończeni i wzorów, jak palmy, epipremnum czy sansewiery.

Pochwała geometrii

Baza kolorystyczna i niebywale pieczołowicie dobrane tekstury nadają temu wnętrzu struktury i budują kompozycję. Jednak to, co stanowi o jego charakterze i wyjątkowości, to te elementy, które je wypełniają i budują osnowę tej przestrzeni. Odważne wzory, pokrywające zarówno wertykalne, jak i horyzontalne powierzchnie, w częściach wspólnych zestawione z jednorodnymi płaszczyznami, w mniejszych – otulające gościa jak multimedialna projekcja, powodują, że to wnętrze jest niezwykle spójne, czytelne i unikatowe.

Elementy graficzne wprowadzone są poprzez dwa rozwiązania: okładziny podłogowe i ścienne. Jakkolwiek nie brzmi to rewolucyjnie, forma zastosowania samych okładzin już taka jest. Otóż projektanci zaproponowali umieszczenie na ścianach sal konferencyjnych wykładziny dywanowej. To nietypowe, oryginalne wykończenie otula użytkownika i nadaje przestrzeni niezwykle skoncentrowanej, konceptualnej atmosfery. Zastosowano tu wyraziste wzory z kolekcji Graphic od duńskiego producenta doskonałych jakościowo wykładzin Ege: Orbit oraz Glass Distortion. Dystrybutorem wykładzin Ege w Polsce jest Carpet Studio.