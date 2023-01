Oto supernowoczesna placówka banku Pekao S.A. w Warszawie. Polski design zachwyca

Nowy koncept placówki bankowej Pekao S.A. przy Marszałkowskiej 89 w Warszawie to dzieło biura Schwitzke Górski. Jest nowocześnie, naturalnie, w duchu ekologii, ale też z akcentem na polski design i pozytywne emocje. A przede wszystkim miało być przyjaźnie i frontem do klienta.

Nowa placówka Pekao S.A. dostępna jest dla swoich klientów promując słowo "przyszłość", które można odnaleźć nie tylko w inteligentnych rozwiązaniach jakie oferuje bank, ale przede wszystkim wystroju.

Izabela Kutyła, Schwitzke Górski: "Przyszłość, ale i naturalność odnaleźliśmy w użytych materiałach, które przyświecały idei zrównoważonego rozwoju, podkreślając ważny aspekt, którym jest odpowiedzialność środowiskowa".

Projektowanie wnętrz w szczególności komercyjnych przestrzeni powinno promować, ale i odzwierciedlać elementami wystroju zrównoważony rozwój, jak i tradycję. Trendy ekologii, które dostrzegaliśmy w latach ubiegłych będą również kultywowane w roku 2023, zwracając szczególną uwagę na ich wpływ na ochronę środowiska czy zmniejszanie emisji dwutlenku węgla w przyrodzie - wskazuje Izabela Kutyła, dyrektor kreatywna, Schwitzke Górski.

Ważne, aby biura architektoniczne kreując koncept nowego wizerunku danej marki, określały istniejące potrzeby przeorganizowania przestrzeni oparte na doświadczeniu w branży i świadomości zmieniającego się rynku, potrzeb klienta, w tym do uzyskania harmonii z naturą.

W kierunku przyszłości i naturalności

W tym kierunku w 2022 roku biuro architektoniczne Schwitzke Górski stworzyło nowy koncept placówki bankowej Pekao S.A. w Warszawie na ul. Marszałkowskiej 89. Już od 29 sierpnia 2022 r. placówka dostępna jest dla swoich klientów promując słowo "przyszłość", które można odnaleźć nie tylko w inteligentnych rozwiązaniach jakie oferuje bank, ale przede wszystkim wystroju. Stworzony koncept opierał się o wartości tj. polskość, wspólnota, wsparcie w rozwoju, które w swojej złożoności mają łączyć pokolenia, korespondować z trendami, wyróżniać sprawczość i dynamikę, a przede wszystkim wywoływać pozytywne emocje, przewodząc stworzonemu przez biuro motywowi: "naturalny potencjał w najlepszej formie".

Wspomniane słowo przyszłość, ale i naturalność odnaleźliśmy w użytych materiałach, które przyświecały idei zrównoważonego rozwoju, podkreślając ważny aspekt, którym jest odpowiedzialność środowiskowa - dobierając naturalne materiały wykończeniowe lub takie, które w pewnym stopniu wykonane zostały z surowców z recyklingu - opowiada Izabela Kutyła.

Przykładem takich rozwiązań była m.in. zastosowana wykładzina, która została częściowo wytworzona z tworzyw pochodzących właśnie z procesu przerobu surowców wtórnych, podobnie jak tkaniny obiciowe mebli miękkich. Zastosowane zostały także materiały naturalne, takie jak sklejka w meblach wolnostojących czy sufitowe panele akustyczne z wełny drzewnej, których przewagą jest zarówno jakość jak i trwałość produktu.

W placówce banku Pekao S.A. w Warszawie postawiono na nowoczesne rozwiązania i naturalne materiały, fot.Schwitzke Górski

Autorzy konceptu poszukiwali w elementach wyposażenia cech wydłużających przydatność mebli, a więc również niwelujących nadprodukcję przemysłu i związanych z nimi odpadów oraz kosztami inwestycyjnymi.

Polski design

W projekcie postawiono przede wszystkim na polski design. Dobrano krzesła, fotele oraz miękkie obicia mebli w szczególności polskich projektantów Nopp (producent: Fameg), OX: co (producent: Bejot), Noti Manta (projekt: Piotr Kuchciński), Gap (projekt: Jerzy Porębski, Grzegorz Niwiński), VANK CELLO doceniając kunszt ich wykonania, a także pomysłowość, wspierając tym samym lokalną gospodarkę, jak i tradycję. Kolorystyka wybranych siedzisk powiązana została z brandem banku (czerwień, róż), która w odpowiednim połączeniu wizualnym dodaje miękkości, przytulności oraz ożywia przestrzeń.

W projekcie postawiono przede wszystkim na polski design, fot. Schwitzke Górski

Inspirującym elementem, który dopełniał ekologię, było znalezienie części wspólnej, która łączy Polaków, a także jest ich dumą narodową. Idealnym zespoleniem tych obszarów według biura projektowego była natura oraz polskie krajobrazy uzupełnione o polski design. Placówka przede wszystkim miała być przyjazna, a stworzony design ponadczasowy oparty o naturę – wspomniane wcześniej naturalne materiały, stonowana kolorystyka. Kreując koncepcję placówki przyszłości dodano wyraz sile i wyjątkowości polskiej natury, która przez swoją różnorodność i bogactwo wspiera potencjał, pozwala się zregenerować, ale pozwala też tworzyć. Wszystkie te elementy dostrzeżone zostały w rozlokowaniu pomieszczeń placówki, szczególnie w projekcie nazw pokoi doradców, których inspiracją stały się krainy geograficzne z całej Polski, nawiązując do ponadczasowego designu np. Bieszczady, Mazury, a także projekt naturalnych customowych odlewów gipsowych w motywie roślinnym umieszczonym na ścianach.

Ekologia, naturalność, ponadczasowość czy tradycja to nie tylko trendy designerskie, które przemijają wraz z sezonem, ale wyznaczniki pewnych standardów, szczególnie jeśli projekty wnętrz opierają się o szerokie spektrum odbiorców. W przypadku konceptu banku Pekao S.A. to one stanowiły elementy przewodnie w procesie projektowym, a ich wyjątkowość podkreśliła praca biura architektonicznego z zespołem socjologów, którzy wspólnymi siłami wyłonili motywy przewodnie i główne punkty projektowe oparte o pozytywny i naturalny customer experience.