Oto zwycięzcy konkursu Paradyż Designers

Prestiżowy konkurs dla architektów i projektantów wnętrz organizowany przez Ceramikę Paradyż dobiegł końca. Jury pod przewodnictwem Mai Ganszyniec wybrało najlepsze prace prezentujące indywidualne koncepcje współczesnego wnętrza oceniając m.in. kreatywne wykorzystanie kolorów i struktur oraz twórcze podejście do małych formatów.

Uczestnicy drugiej edycji Paradyż Designers mieli za zadanie stworzyć projekt wnętrza z wykorzystaniem płytek z kolekcji Neve Creative by Maja Ganszyniec.

Poza kreatywnością i oryginalnością liczyło się świadome i zrównoważone projektowanie, którego efektem są wnętrza na lata oraz wrażliwość na zmiany trendów społecznych.

Jury konkursu wyłoniło laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, przyznało także nagrodę specjalną oraz dwa wyróżnienia w kategorii Debiut Roku.

Miejsce I oraz nagrodę główną o wartości 55 tys. zł (w tym nagrodę pieniężną 30 tys. zł) zdobył Alek Pluta za projekt „Pottery Workshop”. Jurorów zachwyciło dojrzałe i świadome budowanie przestrzeni, spójna kompozycja, ciekawa gra światłem oraz świetne wykorzystanie monokoloru.

- Myślę, że to jest najgłębsza i najbardziej poetycka z nadesłanych prac - mówi Maja Ganszyniec, przewodniczą jury. - To projekt, który można odkrywać ciągle na nowo, zbudowany na bardzo świadomych, subtelnych zabiegach. W tym właśnie tkwi odwaga i dojrzałość autora, że postawił na to, co powściągliwe. Dla mnie praca ta jest absolutnie ponadczasowa. Bardzo chciałabym odwiedzić to miejsce.

Miejsce II i nagrodę o wartości 25 tys. zł (w tym nagrodę pieniężną 20 tys. zł) otrzymał Jakub Bałanda za projekt „Modern Post Modern” stworzony we współpracy z Wiolettą Chmielewską. Jurorzy wyróżnili projekt za kreatywność i wysoką świadomość architektoniczną, której rezultatem jest niezwykle udana zabawa proporcjami, kolorami i fakturami. Wśród atutów podkreślali również dystans, lekkość, nasycenie detalu oraz zastosowanie wielu autorskich elementów.

Miejsce III i nagrodę o wartości 15 tys. zł (w tym nagrodę pieniężną 10 tys. zł) jury przyznało Joannie Dolot za projekt „Blush Cafe”. Uzasadnieniem wyboru była przede wszystkim spójna i przemyślana kompozycja, która zapada w pamięć. Jurorów ujęło historyczne nawiązanie do klasycznej wiedeńskiej kawiarni, ale podane we współczesny, świadomy sposób z subtelnym podkreśleniem struktury i piękna każdego detalu.

W konkursie mogli wziąć udział zarówno profesjonaliści wykonujący zawód architekta, architekta wnętrz, projektanta, dekoratora wnętrz oraz studenci wyższych uczelni na kierunkach związanym z architekturą lub architekturą wnętrz. Dla młodych adeptów zawodu dedykowana była nagroda specjalna. W kategorii Debiut Roku zwyciężyła Karolina Piotrowska, studentka Politechniki Śląskiej, zdobywając nagrodę o wartości 10 tys. zł (w tym nagrodę pieniężną 5 tys. zł) za projekt „Sage Green Dream”. W uzasadnieniu podkreślano dojrzałość i klarowność pracy, a także trwałość i jakość wpisujące się w ideę zrównoważonego projektowania. Ponadto jurorzy byli pod wrażeniem kompozycji z użyciem wąskiej gamy materiałów i sposobu wykorzystania formatu 10x10 cm.

Wyróżnienia w kategorii Debiut Roku (o wartości 2,5 tys. zł każde) otrzymali: Kacper Ćwir z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za projekt „Modern Study”, który przekonał jurorów subtelnym zaprezentowaniem płytek i nieszablonowym myśleniem o ich zastosowaniu oraz Marta Zwarycz, studentka Politechniki Śląskiej za pracę „Cut Cube”, którą w ocenie jury wyróżnia dojrzały gust, świadome stworzenie przestrzeni z użyciem jednego koloru płytek oraz niestandardowe wykorzystanie struktury materiału.

Prace konkursowe oceniło jury pod przewodnictwem projektantki Mai Ganszyniec, w składzie: dr Anna Tępińska-Marcinek (współwłaścicielka i członkini zarządu Ceramiki Paradyż), Marcin Tyszka (fotograf, który wykona wizerunkową sesję zdjęciową dla zwycięzcy konkursu), Agnieszka Kalinowska-Sołtys (architekt, prezeska Stowarzyszenia Architektów Polskich), Paweł Sokół (architekt wnętrz, prezes Stowarzyszenia Architektów Wnętrz), Ina Lekiewicz (redaktor naczelna magazynu Vogue), Marcin Szczelina (krytyk architektury, redaktor naczelny Architecture Snob), Aldona Chudzicka (dyrektor rozwoju produktu w Ceramice Paradyż) oraz Paweł Szczygieł (architekt, zwycięzca I edycji Paradyż Designers). Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 25 kwietnia w Warszawie.