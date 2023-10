Otwarto pierwszy w Polsce kampus bezpłatnej akademii programowania 42. Zaglądamy do wnętrz

W Warszawie otwarty został pierwszy w Polsce kampus bezpłatnej akademii programowania 42. Dużo uwagi poświęcono przestrzeniom, które zaprojektowała pracownia Workplace.

W Warszawie otwarto pierwszy w Polsce kampus bezpłatnej akademii programowania 42.

Przestrzenie kampusu zaprojektowano tak, aby sprzyjały rozwijaniu atmosfery współpracy i umiejętności miękkich.

Powstały specjalne strefy co-workingowe, kuchenne oraz studio warsztatowe zachęcające do eksperymentowania i rozwoju kreatywności.

Ważnym miejscem jest audytorium mogące pomieścić do 80 osób.

Aby nowy kampus był jak najbardziej przyjazny użyto meble i zieleń pozyskane z drugiego obiegu a pomieszczenia wykończono głównie za pomocą naturalnych materiałów.

Za projektem wnętrz stoją Urszula Kuc-Petelska i Małgorzata Romanowicz z pracowni Workplace.

42 Warsaw to 49. kampus na świecie otwarty w ramach globalnej sieci 42, która jest światowym liderem w dziedzinie bezpłatnej edukacji IT. Inicjatywa ta obecna jest już w 24 krajach, gdzie wykształciła ponad 18 000 specjalistów. Wszystko to bez podręczników i nauczycieli za to z wykorzystaniem edukacji peer-to-peer oraz gamifikacji.

Wyjątkowa inwestycja

Polski kampus sieci 42 mieści się przy al. Solidarności 171B i zajmuje powierzchnię 2031 mkw., a na jego studentki i studentów czeka 150 stanowisk komputerowych, na których będą rozwiązywać problemy programistyczne. Przestrzeń kampusu to nie tylko komputery - aby rozwijać atmosferę współpracy i umiejętności miękkie zaprojektowano sprzyjające temu przestrzenie.

W warszawskim kampusie 42 powstały specjalne strefy co-workingowe, kuchenne oraz studio warsztatowe zachęcające do eksperymentowania i rozwoju kreatywności. Ważnym miejscem jest również audytorium mogące pomieścić do 80 osób, które zaprojektowano tak, by było jak najbardziej inkluzywną przestrzenią bez barier – nie ma tu klasycznych miejsc dla słuchaczy i wykładowców, zamiast tego skupiono się na tym, by każdy mógł poczuć się wygodnie i komfortowo.

Z podobnym założeniem stworzono całą przestrzeń kampusu – np. blaty robocze umieszczono na różnych wysokościach, by mogły z nich korzystać również osoby jeżdżące na wózkach. Z myślą o osobach z różnymi potrzebami zaprojektowano również przejścia między poszczególnymi strefami i pomieszczaniami oraz prosty, czytelny i kontrastowy system znajdywania drogi.

Aby rozwijać atmosferę współpracy i umiejętności miękkie zaprojektowano sprzyjające temu przestrzenie. fot. mat. prasowe

Aby nowy kampus był jak najbardziej przyjazny środowisku zdecydowano się na użycie mebli oraz zieleni pozyskanych z drugiego obiegu a pomieszczenia wykończono głównie za pomocą naturalnych materiałów jak, drewno, korek oraz wytworzonych z konopi. Zadbano nawet o to, by użyte w kampusie wykładziny i dywany nie zawierały szkodliwych podkładów bitumicznych.

Kampus będzie dostępny dla uczących się w nim osób przez 7 dni w tygodniu i 24h na dobę. Początkowa wartość inwestycji to 7 000 000 zł. Fundacja Wolność Wyboru założona przez grupę Play, będąca jednocześnie operatorem 42 Warsaw zakłada, że każdego roku w kampusie naukę rozpocznie 150 osób.

Zadbano o to, by użyte w kampusie wykładziny i dywany nie zawierały szkodliwych podkładów bitumicznych. fot. mat. prasowe

Kampus otwarty dla każdego

Edukacja w ramach 42 Warsaw nie tylko jest całkowicie bezpłatna, ale również bardzo otwarta. Do programu może dołączyć każda osoba, która ukończyła 18. rok życia oraz przeszła proces naboru sprawdzający predyspozycje programistyczne, umiejętność współpracy oraz wytrwałość. Pierwszy etap naboru wymaga jedynie zarejestrowania się na stronie oraz rozwiązania dwóch gier - pierwszej sprawdzającej pamięć, oraz drugiej weryfikującej zdolność do rozwiązywania problemów logicznych. Wartość programu edukacyjnego 42 Warsaw to w przybliżeniu 50 000 zł na osobę uczącą się.

Taki model działania jest możliwy globalnie dzięki partnerstwom z firmami reprezentującymi różnorodne branże, a w Polsce rozpoczyna się dzięki współpracy z Fundacją Wolność Wyboru założoną przez Play, otwartej na kolejne partnerstwa.

Do programu może dołączyć każda osoba, która ukończyła 18. rok życia oraz przeszła proces naboru sprawdzający predyspozycje programistyczne, umiejętność współpracy oraz wytrwałość. fot. mat. prasowe

Nauka programowania w kampusie 42 Warsaw oparta jest na zasadzie „peer-to-peer learning”, współpracy projektowej osób uczących się. Przebiega ona w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje podstawy języka programowania C i inne koncepcje programowania. Ta część kończy się obowiązkowym stażem. Cała trwa do dwóch lat. W czasie drugiego etapu osoby uczące się realizują zaawansowane projekty z wielu dziedzin informatyki, na przykład web security, reverse engineering, programowanie 3D, AI, a także biorą udział w kolejnym stażu. 42 Warsaw organizuje także wsparcie mentorskie, dodatkowe warsztaty, hackathony, spotkania z ekspertami.