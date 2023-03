Outdoor space w biurze? 3M i Pyszne.pl dają dobry przykład

Czy warto zorganizować outdoor space w biurze? Jak najbardziej! Znacząco podniesie to wizerunek firmy i uczyni z niej bardziej atrakcyjne miejsce pracy.

Taras z wygodnymi strefami do siedzenia może służyć nie tylko jako miejsce na lunch, ale również jako nieformalna przestrzeń pracy czy miejsce do spotkań biznesowych na świeżym powietrzu.

Na tarasie biura 3M we Wrocławiu Massive Design wspólnie z Hoof stworzyli strefę chill.



We wrocławskim biurze Pyszne.pl pracownicy mają do dyspozycji 650-metrowy taras, który jest miejscem dla różnych aktywności; są plenerowe szachy i mini golf.

Współczesne projekty biur coraz częściej odpowiadają na realne potrzeby pracowników. Są wyciszone, wizualnie bardziej udomowione, z miejscem do pracy w grupie oraz solo. Pozwalają na swobodne wykonywanie zadań z dala od biurka, jak również zapewniają możliwość odpoczynku podczas przerwy, również na świeżym powietrzu.

Meble do zadań specjalnych

Taras możemy zagospodarować na wiele sposobów, wszystko zależy od ilości miejsca jaką mamy do dyspozycji. Znajdujący się w ofercie Hoof szeroki wybór mebli outdoor, pozwoli stworzyć na tarasie strefę wypoczynkową na najwyższym poziomie. Do wyboru mamy nie tylko nowoczesne i wysokiej jakości sofy, tj. minimalistyczna Bolonia hiszpańskiej marki iSiMAR, czy designerska sofa Umomoku marki Prostoria, ale również wiele wygodnych foteli i krzeseł, wykonanych z trwałych materiałów odpornych na trudne warunki atmosferyczne.

Jeśli taras przez większość dnia jest mocno nasłoneczniony, warto pomyśleć o parasolach lub dodatkowym zadaszeniu, które zapewnią trochę cienia. Miejsce odpoczynku na tarasie będzie jeszcze atrakcyjniejsze, jeśli wstawimy do niego wygodne leżaki lub wolnostojące huśtawki. Naturalnie kojarzą nam się one z odpoczynkiem, beztroską i są chętnie używane przez pracowników.

Biuro 3M we Wrocławiu: taras jako strefa chillout

Dobrym przykładem takiej aranżacji jest biuro 3M we Wrocławiu. We współpracy z firmą Massive Design, która była odpowiedzialna za projekt, Hoof stworzył tam niezwykle atrakcyjną aranżację tarasu, pełniącą rolę strefy chill. Oprócz tradycyjnych miejsc do siedzenia, taras został wyposażony w leżaki Ibiza Vondom oraz huśtawki ogrodowe Bella Royal Garden Space.

Outdoor space w biurze 3M we Wrocławiu, proj. Massive Design, fot. Szymon Polański

Nie zabrakło tu również przestrzeni, pozwalającej myślami przenieść się w zupełnie inne miejsce, a dokładnie na...plażę. Na tarasie zbudowano bowiem podest z prawdziwym piaskiem. Można tu usiąść i zatopić w nim bose stopy. Cały taras został podzielony na strefy - stricte wypoczynkową, jak również miejsce, gdzie można pracować na świeżym powietrzu lub zjeść posiłek z współpracownikami.

Biuro Pyszne.pl: taras jako miejsce do zabawy

Taras przy biurze to doskonałe miejsce do zorganizowania kreatywnej strefy dla pracowników. Nie tylko miejsca do odpoczynku z wygodnymi sofami czy nawet huśtawkami, ale przestrzeni, która pobudza wyobraźnię, angażuje pracowników do wspólnego działania i pozwala budować pozytywne relacje. Obecnie wiele firm inwestuje w akcesoria dla pracowników tj. stoły do bilardu, piłkarzyki, a nawet konsole do gier.

Outdoor space w biurze Pyszne.pl we Wrocławiu, fot. fotomohito

Przestrzeń tarasu daje nam w tym zakresie jeszcze większe pole do popisu, czego przykładem jest biuro wrocławskiego Pyszne.pl. Pracownicy mają tu do dyspozycji 650-metrowy taras, który został wyposażony przez Hoof zgodnie z oczekiwaniami i pomysłami pracujących tam ludzi. Miał być on miejscem pełnym różnych aktywności, nie tylko tj. praca na świeżym powietrzu, ale też umożliwiać kreatywny odpoczynek. W tym celu na tarasie zbudowano m.in. plenerowe szachy czy mini golfa.

Jeszcze bliżej natury

Jednym z najgorętszych trendów w architekturze biurowej jest przybliżenie człowieka do świata natury. Nie zamykamy się już w budynkach, lecz przeciwnie, otwieramy je na przyrodę i zapraszamy ją do środka. Dużą popularnością cieszy się w ostatnich latach budownictwo kaskadowe, zapewniające wnętrzom lepszy dostęp do naturalnego światła, dając jednocześnie każdemu z poziomów budynku swój własny taras.

W gęstej zabudowie miasta warto wykorzystać każdą dodatkową powierzchnię, a tarasy są najlepszą z nich. To doskonała przestrzeń do stworzenia zielonej, pełnej pozytywnej energii przestrzeni – zarówno do pracy, jak i odpoczynku. Taras, patio czy odpowiednio zagospodarowany dach zdecydowanie zwiększą prestiż firmy, przyciągając nowych pracowników, ale też poprawią produktywność osób już zatrudnionych. To idealny sposób na stworzenie przyjaznej atmosfery w pracy.