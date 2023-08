Paczkomaty i... kapsuły do spania. Tak się zmienia Lotnisko Chopina

Na Lotnisku Chopina w Warszawie pasażerowie mogą już skorzystać z dwóch nowych udogodnień: paczkomatów oraz... kapsuł do spania.

Do dyspozycji pasażerów korzystających z Lotniska Chopina oddano urządzenie Paczkomat® firmy InPost oraz kapsuły do spania.

Paczkomat® uruchomiono z myślą o podróżnych, których przedmioty przewożone w bagażu podręcznym nie przeszły kontroli bezpieczeństwa.

Kapsuły do spania to idealne rozwiązanie dla pasażerów oczekujących na przesiadkę.

Możliwość wysyłki paczki bezpośrednio ze strefy kontroli bagażu – pierwsze takie rozwiązanie w Europie.

Z usługi mogą skorzystać pasażerowie, którzy w bagażu podręcznym mieli przedmioty zakwestionowane przez operatora kontroli bezpieczeństwa. W sytuacji, gdy w bagażu znajdzie się przedmiot, który powinien znaleźć się w rejestrowanym (np. perfumy czy pamiątkowy scyzoryk) pasażer może wysłać go za pomocą urządzenia Paczkomat®. Dotychczas taki przedmiot musiał zostać wyrzucony lub, jeśli podróżny miał jeszcze na to czas, mógł zostać nadany w bagażu rejestrowanym.

Możliwość wysyłki paczki bezpośrednio ze strefy kontroli bagażu na lotnisku to pierwsze tego typu rozwiązanie nie tylko w Polsce, ale i Europie. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wielu pasażerów naszego portu. Często podróżni z roztargnienia lub niewiedzy przystępują do kontroli bezpieczeństwa z niedozwolonym przedmiotem w bagażu. Zazwyczaj nie mają już możliwości lub czasu na powrót do miejsca nadania bagażu rejestrowanego. Teraz dzięki urządzeniom InPost bezpiecznie wyślą swój wartościowy przedmiot pod wybrany adres. – mówi Anna Dermont rzecznik Lotniska Chopina.

Urządzenie Paczkomat® znajduje się w przejściu Fast Track, w strefie kontroli bagażu E Lotniska Chopina. W przypadku, gdy pasażer podejdzie do kontroli bezpieczeństwa z przedmiotem niedozwolonym, będzie mógł zdecydować się na skorzystanie z usługi firmy InPost. W takiej sytuacji przeprowadzający kontrolę pracownik Służby Ochrony Lotniska umieści przedmiot w worku strunowym i zabezpieczy zawartość. Następnie pasażer skierowany zostanie do przejścia Fast Track. Tam, po wykupieniu „szybkiego przejścia”, będzie mógł zapakować przedmiot w karton o odpowiednim wymiarze i umieścić go w urządzeniu Paczkomat®.

Przesyłkę nadaje się poprzez aplikację InPost Mobile. Paczkomat® na Lotnisku Chopina umożliwia jedynie wysyłkę krajową, do drugiego paczkomatu lub pod wskazany adres. Po umieszczeniu przesyłki w urządzeniu pasażer przejdzie kontrolę bezpieczeństwa już w strefie Fast Track, dzięki czemu będzie mógł spokojnie zdążyć na samolot.

Kapsuła zamiast hotelu?

Kolejnym udogodnieniem dla podróżnych są kapsuły do spania. To idealne rozwiązanie dla osób długo oczekujących na przesiadkę lub pasażerów, którzy zmuszeni są na lotnisku spędzić noc. Takie urządzenia wykorzystywane są już w wielu portach na całym świecie i cieszą się sporym zainteresowaniem wśród podróżujących.

Kapsuły do spania to kolejne rozwiązanie ułatwiające podróżowanie, które wprowadzamy na naszym lotnisku. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw potrzebom pasażerów, którzy nie mogą opuścić terminalu i skorzystać z tradycyjnego noclegu w hotelu. Właśnie dlatego urządzenia zlokalizowane są w strefie non-Schengen. Wierzymy, że w ten sposób poprawimy komfort oczekiwania na przesiadkę w naszym porcie – mówi Anna Dermont, rzecznik Lotniska Chopina.

Cztery kapsuły do spania oraz dwa wysokiej jakości fotele z funkcją masażu znajdują są w strefie non-Schengen, w obszarze gate’ów autobusowych 1N-2N. Początkowo pasażerowie ze strefy będą mogli korzystać jedynie w porze nocnej, od godziny 19:00 do 7:00.

W późniejszym etapie usługa dostępna będzie przez całą dobę. Jedna godzina użytkowania kapsuły wynosi 60 zł, dwie to koszt 110 zł, natomiast każda kolejna to dodatkowe 40 zł. W cenie, poza możliwością odpoczynku, pasażer otrzyma opaskę na oczy, zatyczki do uszu, kapcie oraz poduszkę. Podróżni, którzy wykupią nocleg w kapsule, będą mogli również skorzystać z bezpłatnych 10 minut masażu na fotelu. Standardowo cena 10 min masażu wynosi 40 zł, 20 min to koszt 60 zł, a pół godziny to 70 zł.