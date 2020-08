Paged Meble wchodzi na rynek mebli ogrodowych

Trudny czas lockoutu w trakcie drugiego kwartału 2020 r. zainspirował wiele firm do poszukiwań nowych rynków zbytu. Jasienicki producent mebli wykorzystał ten czas, by stworzyć osobną ofertę dla innej grupy odbiorców. Tak powstał Paged Garden - pierwsza krajowa marka skoncentrowana na meblach do ogrodów i na tarasy.

Rozpoczęty jeszcze w marcu br. projekt właśnie ujrzał światło dzienne. Na nowopowstałym sklepie internetowym firmy funkcjonuje już kategoria "Ogród", zawierająca 4 kolekcje: Breva, Tivano, Leste i Sondo. Doświadczenie Pagedu w produkcji mebli drewnianych i współpracy ze znanymi designerami zaowocowało powstaniem ciekawych brył.

Paged Garden pełni poniekąd rolę dowodu na skuteczność autorskiej technologii WRB, pozwalającej na zabezpieczanie mebli drewnianych przed wpływem czynników atmosferycznych (wysokie temperatury, promieniowanie UV, wilgoć, słona woda). Dzięki jej wykorzystaniu, nawet typowe meble "wewnętrzne" mogą być używane na zewnątrz, także w trudnych warunkach.

Oferta Paged Garden obejmuje w tej chwili zestawy mebli (stoły/stoliki oraz krzesła/fotele/sofy) oraz rodzinę tzw. sunbedów (łóżek do opalania) Sondo. W chwili obecnej, Paged Meble sprzedaje ofertę ogrodową samodzielnie, bez udziału firm dystrybucyjnych.