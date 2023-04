Paged Meble z nową kolekcją. Premiera na iSaloni

Paged po raz pierwszy zaprezentuje swoją najnowszą kolekcję Alter Ego podczas słynnych targów iSaloni w Mediolanie.

Słynne coroczne targi designu Salone del Mobile odbędą się w Mediolanie w dniach 18-23 kwietnia 2023 roku. Na tym globalnym wydarzeniu nie zabraknie również polskiej marki Paged Meble, która została wyróżniona w ramach Archiproducts Design Selection 2023. To właśnie w Mediolanie Paged po raz pierwszy zaprezentuje swoją najnowszą kolekcję Alter Ego, która jest niekonwencjonalnym, nowoczesnym twistem na kultowy styl mebli, jednocześnie wzbogaconym o nowe modele. Producent zaangażował doświadczonych projektantów i architektów, którzy wspólnie z Pagedem przygotowali wyjątkowe meble specjalnie na włoskie targi.

61. targi Salone del Mobile Milano, które odbędą się w dniach od 18 do 23 kwietnia 2023 r., to największe targi designu na całym świecie i najbardziej wyczekiwane wydarzenie w branży wzorniczej. Po raz 41. pojawi się na nich także polski producent ponadczasowych drewnianych mebli giętych, znany ze swojego oryginalnego podejścia, które łączy ze szlachetnymi modelami najbardziej znanych wzorów. Mowa o Paged Meble, który został wyróżniony jako marka stanowiąca część Archiproducts Design Selection - Salone del Mobile 2023.

Z okazji targów w Mediolanie firma Paged przygotowała wyjątkową Kolekcję Alter Ego, zapraszając do współpracy wybitnych projektantów mebli, architektów i architektów wnętrz, którzy w nowej odsłonie dokonali revampingu, doskonale interpretując klasyki Thoneta i współczesne bestsellery. Wspólnie stworzyli także zupełne nowości, pokazując tym samym wyraźnie nowy kierunek rozwoju marki Paged.

Specjalnie przygotowana na targi w Mediolanie kolekcja Alter Ego jest nieoczywistą wariacją ukazującą tożsamość ponad 140-letniego Pagedu w zupełnie nowy sposób. Prototypy drewnianych mebli, które zaprezentuje podczas wydarzenia we Włoszech, uwodzą i wciągają do zabawy, prezentując zupełnie nowe oblicze w ekspresyjnym, pełnym indywidualności artystów wykonaniu.

Polscy dizajnerzy mebli, architekci i projektanci wnętrz, którzy wzięli udział w przygotowaniu kolekcji, to twórcy o bardzo różnych doświadczeniach i profilach działalności. Właśnie dlatego poszczególne modele oferują daleko idące zróżnicowanie form i estetyk. Projekty poszczególnych mebli wykonali: Kacper Gronkiewicz, Agnieszka Pikus, Grzegorz Gancarczyk, Maciej Franta, Nikodem Szpunar, Ola Mirecka, Jan Lewczuk, Paweł Jasiewicz, Jakub Szczęsny, a także Studio Iskry i dizajnerzy z Paged Team.

Projektowanie jest twórcze, ale ma bardzo dużo ograniczeń i czasem to blokuje. Dostałem jasny komunikat: “zrób to, w czym się będziesz czuł dobrze”, jakbym to robił u siebie w warsztacie. Jestem podekscytowany, że Paged wykonał tak doskonale mój mebel. I to jest właśnie to Alter Ego, czyli taki przyjaciel Pagedu. I o tym jest ten projekt, o możliwościach, którymi dysponujemy i razem pokazujemy, co możemy zrobić więcej - twierdzi Paweł Jasiewicz, badacz, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych, projektant mebli i artysta, który pracuje w drewnie i stworzył dla Paged Alter Ego nową rodzinę produktów, taboret i ławkę o nazwie Tygrys.