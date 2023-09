Pakersi z siedzibą we wrocławskim Quorum

Pakersi mają siedzibę w biurze serwisowanym Quickwork we wrocławskim kompleksie Quorum.

REKLAMA

Pakersi w maju 2023 r. zdecydowali się na ulokowanie swojej siedziby w biurze serwisowanym Quickwork w kompleksie Quorum we Wrocławiu.

Quickwork uruchomił pierwszą powierzchnie typu Premium w kompleksie Quorum w marcu bieżącego roku.



Biuro Quickwork w kompleksie Quorum to nowoczesna przestrzeń biurowa z recepcją obsługiwaną przez operatora, salami konferencyjnymi, kuchniami wraz ze stołówką i prywatnymi gabinetami.

Rynek biurowy w Polsce stale się rozwija. Pandemia sprawiła, że wiele firm realizowało swoje zadania w formie zdalnej, jednak już od dłuższego czasu obserwujemy stopniowy powrót do pracy w tradycyjnym modelu stacjonarnym. Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem, na jakie decydują się przedsiębiorstwa z różnych branż, jest najem tzw. biur serwisowanych. Tego typu przestrzenie oferuje Quickwork, a jednym z jego klientów zostali Pakersi – polskie przedsiębiorstwo logistyczne, które wynajęło powierzchnię w należącej do Cavatina Holding inwestycji Quorum we Wrocławiu. Co spowodowało, że zdecydowali się na skorzystanie z oferty biur serwisowanych?

Odpowiedź na nowe potrzeby

Posiadanie własnego biura to wyzwanie zarówno na poziomie administracyjnym, jak i ekonomicznym. Jego urządzenie czy bieżąca obsługa generuje duże koszty, które mogą stanowić barierę dla rozwoju samego biznesu. Właśnie z tych powodów Pakersi w maju 2023 r. zdecydowali się na ulokowanie swojej siedziby w biurze serwisowanym Quickwork w kompleksie Quorum we Wrocławiu.

W związku ze stałym rozwojem naszej firmy poszukiwaliśmy biura, które spełni nasze oczekiwania na poziomie administracyjno-finansowym, jak również w kontekście jego funkcjonalności i gwarancji komfortu dla pracowników Pakersów. Z tych powodów postanowiliśmy skorzystać z oferty biur serwisowanych Quickwork w kompleksie Quorum. Poza prestiżem inwestycji, jej nowoczesnym designem, dogodną lokalizacją względem centrum miasta, bezpośrednim dostępem do terenów zielonych, punktów handlowo-usługowych i części wspólnych, bardzo ważny był dla nas fakt, iż za bieżące zarządzanie przestrzeniami odpowiada operator, dzięki czemu możemy w pełni skoncentrować się na naszej pracy i dalszym rozwoju. Elastyczna umowa najmu daje nam duże poczucie wygody i bezpieczeństwa, a w perspektywie – możliwość rozszerzenia współpracy na korzystnych warunkach – mówi Kamil Kik, Pakersi.

Założona w 2012 roku firma Pakersi to ogólnopolska sieć punktów kurierskich. Pakersi zapewniają możliwość odbiorów i nadań przesyłek największych przewoźników w Polsce i Europie, w tym m.in. InPost, GLS, Poczty Polskiej, DHL czy UPS.

Powierzchnie biurowe Quickwork

Quickwork uruchomił pierwszą powierzchnie typu Premium w kompleksie Quorum w marcu bieżącego roku. Na ponad 1,7 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej nowi najemcy mają do dyspozycji recepcję obsługiwaną przez operatora, sale konferencyjne, kuchnie wraz ze stołówką, toalety, a co najważniejsze – prywatne gabinety biurowe wykończone w najwyższym standardzie.

Pakersi mają siedzibę w biurze serwisowanym Quickwork we wrocławskim kompleksie Quorum. fot. mat. prasowe

Kompleksowo i efektywnie

Współpraca Quickwork z Pakersami to kolejny przykład potwierdzający rosnącą popularność biur serwisowanych wśród polskich przedsiębiorstw. Z czego to wynika?

W dużym uproszczeniu biuro serwisowane to gotowe miejsce do pracy, w którym pracownik potrzebuje jedynie laptopa, aby realizować swoje obowiązki służbowe. Jako operator tego typu powierzchni proponujemy naszym klientom nowoczesne i estetyczne przestrzenie wyposażone w niezbędny sprzęt, zapewniamy dostęp do Internetu oraz innych mediów, odpowiadamy za funkcjonowanie recepcji, obsługę przesyłek kurierskich i utrzymanie czystości, a także oferujemy dostęp do sal konferencyjnych czy wsparcie wykwalifikowanego personelu administracyjnego. Biznesowi partnerzy Quickwork doceniają fakt, iż nasze biura znajdują się w najbardziej prestiżowych lokalizacjach, czego doskonałym przykładem są powierzchnie w jednej z najbardziej spektakularnych inwestycji we Wrocławiu, a więc kompleksie Quorum. Coraz więcej firm decyduje się na skorzystanie z całej gamy udogodnień, jakie oferują biura serwisowane. Cieszymy się, że to tego grona dołączyli Pakersi - mówi Anna Dul, Leasing Manager w Quickwork – biura serwisowane.

Istotnym atutem biur serwisowanych są także czynniki czysto finansowe. Korzystanie z nich nie wiąże się z koniecznością podpisywania długoterminowych umów (możliwe jest związanie się kilkumiesięczną umową, np. na okres trwania danego projektu), a klient płaci jedynie za powierzchnię, którą faktycznie użytkuje. Najem elastyczny oferuje również możliwość stopniowego powiększania biur wraz z rozwojem firmy (w ramach tzw. modelu „pay as you grow”).