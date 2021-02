Palmy, złoto i drewno: klimatyczna kawiarnia koncepcji LSD.Studio

Autorem koncepcji cukierni A.Blikle w warszawskim centrum handlowym Galeria Sadyba Best Mall jest LSD.Studio, które odpowiada również za jej kompleksową realizację. Projektanci postawili na florystyczne motywy palmy, nieoczywiste zestawienia kolorystyczne i klimat wiedeńskich kawiarni przełomu XIX i XX wieku.





Tradycyjne elementy wystroju wnętrza cukierni, kojarzyć się mogą z lokalami, w których pączkami delektowali się nasi dziadkowie i pradziadkowie. W ich czasach miejsca takie urządzane były z rozmachem i odwagą, dbałością o szczegóły i szlachetne materiały, a jednocześnie funkcjonalnie i przytulnie. Autorzy projektu z LSD.Studio stworzyli odważną koncepcję cukierni A.Blikle w warszawskiej Sadyba Best Mall, inspirowaną mocnymi motywami zaczerpniętymi z klimatycznych i stylowych wnętrz sprzed lat.

- Motyw liści palmy użyty na tapetach, jakie znajdują się na ścianach, to ukłon w stronę XIX wiecznych wiedeńskich kawiarni. Połączenie kolorowej posadzki z wzorem terazzo, dębowej stolarki oraz szkliwionych płytek w kolorze pudrowego różu – podkreśla szeroką gamę produktów – a stylowe dodatki i akcenty dodają wnętrzu klasy – tak o stylizacji nowo otwartej cukierni A.Blikle w Sadyba Best Mall opowiada Agnieszka Gawron, współwłaścicielka i założycielka, a jednocześnie dyrektor kreatywny LSD.Studio.

Tak kreatywne i niesztampowe wykorzystanie elementów z minionych dekad, ale także konsekwentna i funkcjonalna aranżacja oraz optymalna ekspozycja produktu pozwala marce dotrzeć do większej ilości klientów, a tym samym zapewnia lokalowi wyjątkową pozycję na kawiarnianej mapie Warszawy. Jak wskazuje Aleksandra Gałęza – architekt prowadzący - podstawą koncepcji był czytelny podział wnętrza. Opiera się on na precyzyjnie zdefiniowanych funkcjach, które łączącą sprzedaż produktów gotowych, przygotowywanie napojów oraz ich konsumpcję w części kawiarnianej.

- Mamy tu do czynienia z maksymalnym wykorzystaniem stosunkowo niewielkiej przestrzeni, odpowiednim doborem materiałów wykończeniowych, precyzyjnie użytym oświetleniem i śmiałym, efektownym designem. Dzięki temu klient może cieszyć się nie tylko smakiem świeżych wypieków, ale równie ciepłym i przyjaznym wnętrzem. Stąd też bezpośrednie nawiązanie formą przyściennej loży do kształtu i koloru chrupiących biszkoptów. To wyraźny ukłon w stronę wszystkich miłośników cukierniczej wirtuozerii marki A.Blikle – tłumaczy Aleksandra Gałęza.

Klasy i luksusowego charakteru dodają okrągłe, marmurowe stoliki i złote detale minimalistycznego oświetlenia, konstrukcji mebli czy wykończenia posadzki, które towarzyszyły wizerunkowi marki od zawsze. Lokal w Sadyba Best Mall – zaprojektowany i kompleksowo zrealizowany przez LSD. Studio – to efekt kilkumiesięcznej ścisłej współpracy z inwestorem, z którym projektanci LSD.Studio wspólnie zdefiniowali nową koncepcję wystroju wnętrz. W pełni oddaje on obecny charakter marki, a także odpowiada współczesnym trendom oraz oczekiwaniom konsumentów.

- Projektując go, szukaliśmy kompromisu i wyważonych proporcji w użyciu elementów, jakie będą pozytywnie odebrane przez zróżnicowaną klientelę kawiarni: od seniorów ceniących tradycyjne smaki po osoby młode, szukające bardziej wyrafinowanych i nowoczesnych rozwiązań – przyznaje Agnieszka Gawron. Efekt finalny określa ona jako „udany balans” pomiędzy współczesnym designem a eklektycznym zestawieniem elementów i detali wywodzących się z bogatej historii tej marki. W ten sposób, wykorzystując klasyczne kanony wystroju wnętrza, projektanci LSD.Studio przenoszą klientów tej cukierni w czasy, kiedy takie lokale – także przez swą estetykę - były miejscami niezwykłymi, a jednocześnie mocno wpisanymi w dawną codzienność.

To kolejna realizacja LSD.Studio dla sieci A.Blikle. Współpraca ta trwa już od ponad 5 lat. W tym czasie doszło do wspólnej realizacji blisko 20 lokali. W planach są już remonty i nowe otwarcia w najbardziej prestiżowych miejscach w całej Polsce.