Pandemia zmieniła sposób myślenia o projektowaniu wnętrz

Pandemia koronawirusa oprócz wielu negatywnych skutków miała również nieoczekiwany wpływ na branżę projektowania, chociażby inspirując twórców do tworzenia nowych, kreatywnych rozwiązań pomagającym w walce z trwającym kryzysem. Joanna Otto, właścicielka pracowni Pro-Art prognozuje, że zmienić się może sposób myślenia o projektowaniu wnętrz. - W ciągu kilku tygodni przymusowej domowej kwarantanny przeprowadziłam wiele rozmów i otrzymałam mnóstwo listów, zawierających refleksje z tego szczególnego czasu. Nikt nie rozmyślał ani nie zadawał pytań o nowe trendy lub kolory, które będą modne po pandemii. Wszyscy mówili o funkcjonalności i wygodzie - zauważa. Zachęcamy do lektury całego artykułu napisanego przez projektantkę wnętrz.

„Nie ma tego złego…” Przyznam, że nigdy nie lubiłam tego stwierdzenia. Kiedy wszystko się wali, kiedy jesteśmy zmęczeni porażką i bezradnością, nie mamy ochoty poddawać się psychologicznym treningom i poszukiwać dobrych stron trudnej sytuacji. A jednak, nie ma tego złego...

Globalne zaskoczenie

Rzeczywistość postawiła nas w sytuacji, której nikt by nie wymyślił. Niewiarygodna dynamika zdarzeń – nasza codzienność zmieniała się z godziny na godzinę. Najbardziej niewyobrażalna okazała się jednak globalność tych doświadczeń. Dziwna cisza, bo nie latają samoloty. Nad moim domem? Nad całym krajem? Europą? Na całym świecie? Puste ulice włoskich miast. Mediolan, w którym jak co roku mieliśmy się spotkać w tłumie ludzi twórczych, kreatywnych z niewyczerpaną wyobraźnią. W tym roku większość z nas została w domach, w pewnym zatrzymaniu i niedowierzaniu.

W pierwszej chwili uczniowie ucieszyli się z dodatkowych ferii. Dorośli zasiedli w fotelach z zamiarem przeczytania odłożonych książek, obejrzenia filmów, felietonów, posortowania zdjęć i zrobienia wreszcie tego wszystkiego, na co nigdy nie było czasu. Jednak niepokój nie pozwolił delektować się w spokoju przyjemnościami, a codzienność dostarczyła wielu nowych obowiązków, wymuszając wdrożenie się w świat „online”.

Męcząca dolegliwość – kreatywność

Kiedy już ci, co mogli, wyspali się i znudzili kolejnymi filmami, kiedy udało się zorganizować

lekcje i pracę, podzielić komputery, telefony i tablety pomiędzy domowników – przyszedł czas, w którym wysypały się pomysły. Powstały koncerty, filmy, spektakle transmitowane z prywatnych mieszkań. Trenerzy i sportowcy prezentowali „domowe” zestawy ćwiczeń dla każdego. Kucharze wymyślali najefektowniejsze dania ze zgromadzonych w domu zapasów.

Zawodowo zaczęliśmy się spotykać na konferencjach i webinariach. Wiele osób wykazało się kreatywnością, a niecodzienna sytuacja zrodziła ogrom nowych pomysłów. Przemożna potrzeba dociekań i zastanowienia się nad aspektem projektowania wnętrz i rolą projektanta w zmieniającej się rzeczywistości dopadła również mnie

Rozmowy, maile i pierwsze odpowiedzi

Jeszcze nigdy dotąd nie spędzaliśmy tyle czasu w przestrzeni, w której mieszkamy i nigdy przedtem nie była ona przez nas tak intensywnie i wszechstronnie eksploatowana. Ta niepowtarzalna okazja do poznania nowych doświadczeń, potrzeb i opinii skłoniła mnie do skierowania kilkudziesięciu maili i odbycia wielu rozmów telefonicznych. Zwróciłam się do dawnych i obecnych klientów, do osób współpracujących z branżą projektową oraz do tych, które dopiero planowały zakup mieszkania, jak również do ludzi zupełnie nie związanych z projektowaniem. Adresatami moich pytań były osoby różnym wieku, spędzające ten czas w mieszkaniach o różnej wielkości lub w domach z ogrodem. Część to osoby mieszkające w pojedynkę i pracujące w swoich mieszkaniach, inni dzielą dom z rodziną, dziećmi, psami i masą codziennych zadań do wypełnienia. Wszyscy mieli okazję, by przekonać się, czy i jak ich wcześniejsze wybory się sprawdzają. Czy urządzili swoje mieszkania funkcjonalnie i wygodnie?