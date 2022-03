Pantone dedykuje Ukrainie dwa odcienie

Pantone oddaje hołd Ukrainie. Freedom blue oraz Energizing Yellow mają odzwierciedlać przywiązanie do wolności i życia.

Amerykańska firma postanowiła przypomnieć wszystkim, że wolność i życie to wartości, o które warto walczyć. W akcie solidarności Instytut Pantone zadedykował Ukrainie dwa kolory, które nie tylko nawiązują do symboli państwa, ale także odwołują się do najważniejszych praw człowieka.

