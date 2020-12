Paprocki&Brzozowski i Maja Laptos Studio projektują na Święta

Do dwóch limitowanych kolekcji stworzonych specjalnie dla Miloo Home trafiły haftowane złotą nicią bombki projektu duetu Paprocki& Brzozowski oraz haftowane złotą nicią poduszki od Maja Laptos Studio.

REKLAMA

Związki mody i designu trendsetterzy dostrzegli już dawno temu! Marka Miloo Home zauważa nierozerwalne połączenie mody i świąt Bożego Narodzenia.

Bez wątpienia idealnie w klimat eleganckich Świąt wpiszą się nowe wzory zaprojektowane przez duet Paprocki&Brzozowski dla Miloo Home. W tym sezonie projektanci mody proponują dwa zestawy bombek. Snake to klasyczna czerń i biel, bombki w kontrastowych kolorach, a każda z nich opleciona złotym, biżuteryjnym wężem, dla którego, bez wątpienia inspiracją były charakterystyczne dla epoki art déco bransoletki wokół nadgarstków i kostek Maty Hari.

Drugi zestaw bombek z tegorocznej kolekcji Miloo Home by Paprocki&Brzozowski nosi nazwę Fashion Project. Dwie idealnie pasujące do siebie bombki, których dekoracje nawiązują do eleganckich kreacji duetu projektantów. Pierwsza ubrana w „małą czarną” i brokatowy szal, druga włożyła jedwabną, lejącą się suknię, której wzór przypomina „carta marmorizzata”, słynny marmurkowy papier z Florencji. Oba świąteczne wcielenia zdobią kryształowe, tajemnicze owady. Bombki zaprojektowane przez Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego wykonane i dekorowane są ręcznie w polskiej manufakturze z ponad trzydziestopięcioletnią tradycją.

W limitowanej kolekcji Miloo Home pojawiły się również ręcznie zdobione aksamitne poduszki od Mai Laptos. Limitowana linia przyjemnie miękkich poduszek z haftem czołowej polskiej designerki została zaprojektowana tak, aby uzupełnić dwie tegoroczne świąteczne kolekcje marki: Dark Ocean, w kolorach głębokiego bordo i granatu oraz Living Green, z przewagą zieleni.

Powstało 5 modeli dekoracyjnych poduszek o wymiarach 35cmx35cm, zdobionych niepowtarzalnymi, klimatycznymi wzorami – złotym żołędziem, śnieżynką z ręcznie naszywanym kryształowym koralikiem, zimową łyżwiarką otoczoną śnieżynkami oraz dwa, różne egzemplarze poduszek z haftami trzech ozdób choinkowych wiszących na doszywanych aksamitnych wstążkach.