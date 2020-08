Parking nie musi być nudny! A te inwestycje są tego przykładem

Coraz częściej garaże są traktowane jak wizytówka obiektu, która decyduje o dobrym pierwszym wrażeniu. Zwłaszcza w przypadku wysokiej klasy budynków biurowych, handlowych czy mieszkaniowych projektuje się je ze szczególną starannością, łącznie z przygotowaniem realistycznych wizualizacji.

Wraz z rosnącą liczbą samochodów i zmotoryzowanych użytkowników budynków zmieniają się również parkingi. Flowcrete Polska, ekspert od posadzek żywicznych, producent i dostawca różnych rodzajów posadzek żywicznych, w tym systemu parkingowego Deckshield, przedstawia inspirujące projekty garaży z Polski i ze świata.

The Star Vista Mall w Singapurze to centrum handlowe z parkingiem na ponad 800 aut. Ze względu na skalę obiektu, został on podzielony na strefy oznaczone różnymi kolorami, aby ułatwić klientom orientację w przestrzeni. Posadzki żywiczne wykonano w przyciągających wzrok barwach – w kolorze jasnoszarym, odbijającym światło – ciągi komunikacyjne, w ciemnoszarym – miejsca postojowe, natomiast stanowiska dla pojazdów uprzywilejowanych – w nasyconych odcieniach niebieskiego, czerwonego i zielonego.

Garaż w budynku AIA Tower Hong Kong został wykonany ponad 10 lat temu, a mimo to nadal jest to jeden z najpiękniejszych parkingów z posadzkami Deckshield. Znajduje się w prestiżowym budynku, gdzie nawet przestrzeń do pozostawiania pojazdów ma za zadanie symbolizować najwyższą jakość całej inwestycji. Starannie dobrana, bogata kolorystyka posadzek żywicznych na tym parkingu obejmuje zestawione z dużym wyczuciem odcienie niebieskiego i szarości.

Dubai Marina Mall to garaż nietypowy z kilku względów – jest naziemny, wielokondygnacyjny, wielobarwny, z otwartym parkingiem na dachu, a do tego ma oryginalny kształt, z ruchem kołowym poprowadzonym po okręgu.

Na parkingu biurowca Bobrowiecka 8 w Warszawie (proj. JEMS Architekci) posadzki zostały wykonane w odcieniach szarości, przy czym na drogach zastosowano jasną żywicę z błyszczącą powierzchnią, co optycznie powiększyło i rozświetliło wnętrze, a miejsca postojowe oznaczono kontrastowym, ciemnoszarym kolorem. Warto zwrócić uwagę na dopracowane detale, m.in. starannie dobrany krój cyfr w numerach miejsc postojowych czy pastelowe odcienie słupów, które stanowią atrakcyjny element kolorystyczny we wnętrzach tego podziemnego garażu.

W centrum handlowym City Walk w Dubaju ściany parkingu zdobią barwne murale przedstawiające panoramę tej metropolii. Ten sam motyw kolorystyczny powtórzono na posadzkach. Podobny zabieg zastosowano w garażu inwestycji Park Central w Chinach.

Z kolei garaż podziemny w Cosmopolitan Club w Bangalore w Indiach wyróżnia zestawienie odważnych, wyrazistych kolorów na posadzce, co dodatkowo podkreśla elegancki, luksusowy charakter obiektu.

Przedstawione przykłady pokazują, na jak wiele rozmaitych sposobów można zaprojektować parking, i jak różne efekty uzyskać poprzez zastosowanie wielobarwnych posadzek żywicznych. Warto jednak pamiętać o tym, że poza atrakcyjnością wizualną, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic poliuretanowych przede wszystkim chronią betonowe podłoże przed zniszczeniem i przedłużają żywotność konstrukcji budynku, a także podnoszą jego funkcjonalność i bezpieczeństwo.