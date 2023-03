Pastel Cocktail, czyli nowy trend w aranżacji wnętrz

Wiosną mamy apetyt na wnętrza pełne słońca i ożywczych barw. Aby podkreślić ten efekt, warto łączyć różnorodne kolory. Sposobów na to jest nieskończenie wiele, jednak w tym roku najmodniejszy z nich to Pastel Cocktail – świeży miks odcieni pastelowych, które tworzą udane połączenia.

Pastel Cocktail to nowy trend w aranżacji wnętrz.

Trend Pastel Cocktail łączy się ze stylem nowoczesnym, boho albo etno.

Trend Pastel Cocktail wnosi powiew świeżości w krąg meblarskiej klasyki.

Kropkę nad i we wnętrzu w duchu Pastel Cocktail stawiają tekstylia.

Pastele niekiedy kojarzą się z odcieniami bardzo delikatnymi, sennymi. Czy słusznie? Nie! – Można się czasem spotkać z przekonaniem, że kolory pastelowe to barwy rozbielone. Jednak w świecie sztuk plastycznych określa się tak odcienie o dużej jasności i intensywności zarazem – wyjaśnia Monika Bielska, dyrektor kreatywna Miloo Home. – Są to kolory żywe i energetyczne, choć jednocześnie pełne światła. Wiosną jest na nie najlepszy czas, bo właśnie takie barwy w naszym otoczeniu wydobywa długo wyczekiwane słońce – dodaje.

Trend Pastel Cocktail wnosi powiew świeżości w krąg meblarskiej klasyki. Promuje m.in. tradycyjne formy zainspirowane… antykami z XVIII-wiecznej Szwecji czy Francji, ale w zupełnie bezpretensjonalnym wydaniu. Elegancką, wypracowaną przez utalentowanych rzemieślników formę łączy z delikatnym błękitem lub rozbielonym kolorytem naturalnego drewna, fot. Miloo home

Skoro więc na zewnątrz robi się coraz cieplej, rozsuńmy szeroko firanki i zasłony, aby przyjrzeć się kolorom wiosny. Nad głową mamy mocny błękit nieba, pod stopami zieloną trawę, a w przed sobą żółte, różowe, czerwoneczy fioletowe kwiaty. Te i inne barwy w wiosennych, pastelowych odcieniach warto teraz zaprosić do wnętrza, by cieszyć się nimi również po zachodzie słońca i w mniej pogodne dni. Pastel Cocktail zapewni nam wszystkim energię nawet w czasie deszczu.

Meble – barwne z każdej strony

Trend Pastel Cocktail wnosi powiew świeżości w krąg meblarskiej klasyki. Promuje m.in. tradycyjne formy zainspirowane… antykami z XVIII-wiecznej Szwecji czy Francji, ale w zupełnie bezpretensjonalnym wydaniu. Elegancką, wypracowaną przez utalentowanych rzemieślników formę łączy z delikatnym błękitem lub rozbielonym kolorytem naturalnego drewna. Ciekawostką jest kontrastująca, ciemna barwa wnętrza mebla. Na takim tle przepięknie zaprezentują się żywe kolory dodatków.

Tapicerowane pufy obok inspiracji stylem wiktoriańskim czy słynną sofą chesterfield wprowadzają do wnętrza echa Mid-Century Modern, czyli modernizmu z połowy XX wieku, fot. Miloo Home

Dodatki – przebłyski koloru na zawołanie

Nie brakuje też nawiązań do zjawisk znacznie nowszych. Tapicerowane pufy obok inspiracji stylem wiktoriańskim czy słynną sofą chesterfield wprowadzają do wnętrza echa Mid-Century Modern, czyli modernizmu z połowy XX wieku. Wszystkim tym siedziskom towarzyszą m.in. odpowiadające im stylistycznie stoliki pomocnicze, konsole, komody.Trend Pastel Cocktail doskonale łączy się także ze stylem nowoczesnym, boho albo etno. A skoro inspiracji dostarcza wiosna, prócz szacownych mebli tapicerowanych pojawiają się tu modele wyplatane, zarówno w naturalnym odcieniu, jak i malowane np. na niebiesko. Recepturę wiosennego koktajlu każdy może więc komponować wedle własnego smaku.

W roli przyprawy do apetycznego miksu kolorów najlepiej sprawdzają się dodatki. One właśnie są też najlepszym sposobem na to, by nowy trend wprowadzić do własnego domu bez wielkiej rewolucji. Warto zwrócić uwagę m.in. na eleganckie lampy stołowe z ceramiki w odcieniach błękitu, granatu oraz zieleni. Ten sam materiał powraca w fantazyjnych kształtach pater. Uwagę zwracają także szkła (m.in. dekoracyjne wazony), w których wspaniale igrają promienie wiosennego słońca.

Trend Pastel Cocktail doskonale łączy się także ze stylem nowoczesnym, boho albo etno, fot. Miloo home

Tekstylia – wyjątkowo delikatne odcienie

Prawdziwym hitem są jednak plecionki, które świetnie łączą się z pastelami – wzajemnie podkreślają swe walory. Tegoroczne must have to m.in. rattanowe abażury lamp w stylu boho. Rozmaite efektowne odcienie przynoszą z kolei modele ręcznie wykonane z hiacyntu wodnego barwionego na niebiesko, turkusowo czy czerwono. Te same barwy pojawiają się również w praktycznych koszach, które mogą służyć i za osłonki doniczek – w domu, na werandzie albo na tarasie, gdzie już za chwilę zacznie się sezon.

Kropkę nad i we wnętrzu w duchu Pastel Cocktail stawiają (a właściwie miękko kładą) tekstylia. Dywan w świeżym odcieniu to najlepsza baza modnej aranżacji. Poduszki pozwalają wygodnie umościć się na sofie czy w fotelu, aby delektować się atmosferą wiosny. Pledy zapewniają przyjemne ciepło w mniej pogodne dni. A dzięki narzutom w jednej chwili można zupełnie odmienić i gamę kolorystyczną, i charakter wnętrza.