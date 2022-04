Pastelowy świat łagodnych form i naturalnych materiałów. Oto wiosenne nowości od Urban Nature Culture Amsterdam

Gdy oglądamy nowości holenderskiej marki Urban Nature Culture Amsterdam, zanurzamy się w pastelowym świecie łagodnych form i naturalnych materiałów. Wzornictwo Anne Marie Hermans pomaga nam uwierzyć, że świat jest piękny.

Wiosna, a więc delikatna uroda budzącej się do życia przyrody – jasna zieleń pierwszych listków, krzaki forsycji obsypane żółtymi pączkami, bladoróżowe płatki kwiatów rajskich jabłoni, które przy każdym mocniejszym podmuchu wiatru wirują w powietrzu. Marka Urban Nature Culture Amsterdam inspiruje się przyrodą wokół. Podpatruje kolory i kształty stworzone przez naturę.

Naczynia stołowe, dekoracje ze szkła i ceramiki

Nowa kolekcja to przede wszystkim naczynia stołowe oraz dekoracje ze szkła i ceramiki. Jednak przeglądając wiosenne katalogi Urban Nature Culture Amsterdam, znajdziemy w nich również niewielkie meble oraz tekstylia. Drewnianych stołeczków, taboretów lub stolików jest wiele w nowej kolekcji. Pełnią funkcję kwietników, pomocników lub siedzisk. Są różnej wysokości i wielkości, okrągłe i prostokątne, z trzema lub czterema nogami, lecz wszystkie wykonano z naturalnego drewna z odzysku. Na uwagę zasługuje także biurko, którego akacjowy blat (to także drewno z odzysku) wsparto na delikatnych, czarnych nogach. W najnowszej kolekcji holenderskiej marki dostrzeżemy wiele mniejszych drewnianych przedmiotów: urocze deski do krojenia i serwowania – w kształcie rybek, okrągłe, na nóżkach, pudełka do przechowywania z drewna mangowca, sztućce do sałaty.

Dla miłośników stylu vintage

Wiosenne nowości, szczególnie te ceramiczne spodobają się miłośnikom stylu vintage. Niektóre z nich przywodzą na myśl polski New Look i ceramikę, którą w połowie XX wieku tworzyli najwięksi, np. Pablo Picasso. Część wzorów Urban Nature Culture Amsterdam przypominają popularne kiedyś ‘pikasiaki’, np. biało-zielone talerze z rybami. Z kolei z miękką kreską Henri Matissa kojarzą się rysunki, które zdobią naczynia z kolekcji Art & Craft. Także gładkie, ceramiczne wazony swoimi miękkimi, organicznymi formami nawiązują do estetyki z połowy XX wieku. Jesteśmy zachwyceni przedmiotami dekoracyjnymi – jasnymi i zielonymi rzeźbami-totemami o obłych kształtach.

Zupełnie nowa jest kolekcja naczyń stołowych Grottaglie wykonana ze szkliwionej na żółto kamionki. W kolekcji znalazły się talerze, miski, dzbanki i filiżanki. To propozycja marki na wesoły wielkanocny stół. W powstaniu serii zainspirowała jej twórców podróż do miasteczka Grottaglie położonego na południowym wschodzie Włoch.

Szkło wprowadza do świata holenderskiej marki kolor, głównie pastele (kolor brzoskwiń, malin, cytryn), co czyni wnętrzarskie aranżacje radośniejszymi, bardziej wiosennymi. Są to głównie dzbanki do serwowania napojów, a także wazony na kwiaty. Na kwiaty doniczkowe natomiast marka przewidziała jutowe kosze, które wykorzystać można również do aranżacji łazienki.

Tekstylia w wiosennej kolekcji to przede wszystkim poduszki – charakterystyczne, graficzne, z kolekcji Modern Art, a także utrzymane w pistacjowo-miętowej tonacji jedwabne Soft Bloks. Jedwabne są też obrazy – malowana tkanina rozpięta na drewnianych ramach. Ofertę dekoracji ściennych uzupełniają nieregularne lustra w cieniutkich, subtelnych ramach.

Urban Nature Culture Amsterdam – to nie jest firma jakich wiele. Jej właścicielką jest Anne Marie Hermans, która od 19 roku życia podróżuje po świecie i szuka inspiracji. Podpatrzone tradycyjne rzemieślnicze techniki, formy proste, lecz pełne treści, zrównoważone, lokalne metody produkcji, skłoniły ją do założenia własnej marki, w której mogłaby wykorzystać doświadczenia zebrane w podróży, w najdalszych zakątkach globu. Właścicielka marki, której na sercu leży przyszłość planety, jest przekonana, że chcąc zmienić świat, należy zacząć od siebie. Dlatego jej firma wytwarza produkty w sposób zrównoważony: nie zanieczyszcza środowiska, wykorzystuje przyjazne dla środowiska źródła energii, płaci godziwe pensje współpracującym z nią rzemieślnikom.

Wiosenną kolekcję mebli i wnętrzarskich dekoracji marki w Polsce kupić można w sklepie Dutchhouse.pl.