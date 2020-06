Pattern Recognition zaprojektowali wystawę stałą w zamojskiej Infułatce. Tematem budowa Zamościa

Kilkanaście dni temu dla zwiedzających Zamość udostępniono wystawę stałą "Fabrica Ecclesiae – muzeum architektury i techniki". Wystawa mieści się w zabytkowym, renesansowym budynku Infułatki, zaprojektowanym pod koniec XVI wieku przez samego Bernarda Moranda – projektanta miasta. Autorami projektu i wykonawcami tej nietuzinkowej ekspozycji są projektanci z grupy twórczej Pattern Recognition.

REKLAMA

Budynek stoi przy Katedrze Zamojskiej – pierwszym i do dziś najważniejszym kościele miasta. W tym wspaniałym otoczeniu powstała niezwykła ekspozycja opowiadająca o dziele wybitnym – procesie i efekcie współpracy dwóch osób: fundatora miasta Jana Zamoyskiego wielkiego hetmana i kanclerza Rzeczypospolitej oraz włoskiego architekta Bernardo Morando. Projektowanie i budowa przedstawione są tu w aspekcie historycznym, artystycznym i technicznym.

Według tradycji to właśnie w tym Infułatce mieszkał i pracował projektant Zamościa. Wystawa przybliża zjawisko określane łacińskim mianem Fabrica Ecclesiae. Obejmuje ono całokształt przedsięwzięć związanych z budową, wyposażeniem i funkcjonowaniem miasta oraz katedry. W zabytkowych wnętrzach wiedza przekazywana jest przy pomocy aplikacji, grafik, filmów i animacji angażujących widzów, umieszczonych w stołach o formie współgrającej ze stylistyką zabytkowych wnętrz.

– Historyczny kontekst wydaje się być bardzo aktualny współcześnie. Dobra współpraca i myślenie nie o budynku, ale o mieście jako organizmie, który musi być dobrze zaprojektowany, aby był zdrowy. W Zamościu poszczególne budynki i place miasta odnosiły się do poszczególnych organów w ludzkim ciele, pałac fundatora to głowa, ratusz serce… Myślę, że każdy architekt, ale również samorządowiec czy deweloper powinien poznać historię Zamoyskiego i Moranda i wyciągnąć wnioski. My pracowaliśmy nad ekspozycją z wielkim pietyzmem, tak aby nie odstawała od dzieła, o którym opowiada. – mówi Kinga Duda z Pattern Recognition, autorka projektu wykonawczego ekspozycji.

Powstawanie Zamościa pokazane jest w bardzo szerokim kontekście – dowiemy się, gdzie i czego uczył się zarówno fundator, jak i architekt, poznamy inne miasta idealne, zarówno te renesansowe, jak i współczesne.

– W sali warsztatowej zwiedzający mogą sprawdzić, jak działa moduł wyznaczony przez Bernarda do odmierzenia miasta, ułożyć katedrę z klocków, poznać tajniki pracy sztukatora, kamieniarza, sprawdzić skąd i jak transportowano materiały do budowy Zamościa. To duża dawka wiedzy praktycznej. – dodaje Tomasz Kamiński, z Deko-Bau, główny koordynator przedsięwzięcia.

Oprócz budowy miasta i katedry zwiedzający poznają historię wyposażania kościoła – wzbogacania wnętrza o kolejne elementy fundowane przez Zamoyskich, rektorów Akademii Zamojskiej oraz mieszczan. Wystawa zawiera również sale, w których prezentowane są cenne księgi ze zbiorów Biblioteki Kapituły Zamojskiej oraz zabytkowe szaty liturgiczne.

Za projekt oraz wykonanie wystawy odpowiada konsorcjum firm Pattern Recognition oraz Deko-Bau, specjalizujących się w projektowaniu oraz produkcji wystaw stałych i czasowych.