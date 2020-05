Paul Cocksedge ma pomysł na dystans społeczny

Jednym ze skutków ubocznych pandemii koronawirusa jest eksplozja pomysłowego wzornictwa, które ma być odpowiedzią na potrzeby nowej rzeczywistości. Ceniony brytyjski designer Paul Cocksedge ma własny pomysł na wypoczynek na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad "social distancing".

REKLAMA

Cieszący się międzynarodowym uznaniem brytyjski architekt Paul Cocksedge ma na swoim koncie współprace z takimi markami jak Swarovski, Fendi czy BMW. Jego prace oglądać można w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku czy Vitra Design Museum w Niemczech. Jego wzornictwo doceniły m.in. prestiżowy magazyn Wallpaper* czy German Design Council.

Tym razem Paul Cocksedge zaskakuje swoim najnowszym pomysłem: kocem Here Comes The Sun. Projekt jest propozycją na przyszłość po złagodzeniu ograniczeń. Koc został zaprojektowany tak, aby pomóc ludziom utrzymać wymaganą odległość dwóch metrów. Ma tym samym umożliwić bezpieczne wypady na świeże powietrze, takie jak pikniki czy wspólne opalanie w gronie przyjaciół, z zachowaniem społecznego dystansu.

– Technologia w ostatnich tygodniach była niezwykle pomocna, umożliwiając ludziom pozostanie w kontakcie cyfrowym. Jednocześnie jednak wszystkiemu temu towarzyszy uczucie desperackiej chęci powrotu do świata i interakcji w prawdziwym życiu – zauważa Paul Cocksedge.

– Sam, jako projektant pracujący codziennie z rozmiarami i pomiarami, mam czasami problemy z dokładną interpretacją ile to jest dwa metry. Obecnie jest to powszechny problem dla nas wszystkich, zwiększający niepokój, jaki może towarzyszyć naszym przyszłym interakcjom. Koc jest przewrotną odpowiedzią na ten problem, pełniąc rolę demokratycznego przykładu designu, który każdy może pobrać i wykonać – wyjaśnia designer.

Szablon do wykonania własnego koca Here Comes the Sun można pobrać bezpłatnie z internetu.

Szablon do wykonania koca Here Comes the Sun