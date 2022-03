Pawilon Polski na EXPO 2020 z tytułem Best Large Pavilion

Pawilon Polski na EXPO 2020 w Dubaju został wybrany najlepszym pawilonem w swojej kategorii (Best Large Pavilion) w konkursie The Exhibitor Magazine World Expo Awards!

REKLAMA

Magazyn Exhibitor od ponad 30 lat nagradza crème de la crème ekspozycji targowych, a w latach 2010, 2012, 2015 i 2017 uhonorował również jedne z najbardziej imponujących konstrukcji wystawienniczych nagrodą Worls Expo Awards w Chinach, Korei Południowej, Włoszech i Kazachstanie i - teraz także - Dubaju.

Nagrody Best Pavilion zostały wręczone w czterech kategoriach wielkościowych. Nagroda Best XL Pavilion dla pawilonu o powierzchni 5 tys. mkw. powędrowała do Arabii Saudyjskiej, nagrodę Best Large Pavilion (od 2,501 do 5000 mkw powierzchni) otrzymał Pawilon Polski, za Best Medium Pavilion (od 1,201 do 2,500 mkw powierzchni) uznano Pawilon Szwajcarii, a najlepszych małym pawilonem (Best Small Pavilion) okrzyknięty został Pawilon Vision. Dodatkowe nagrody przyznano w kategoriach takich jak Best Presentation, Best Use of Technology, Best Exterior Design czy Best Sustainable Design.

W sumie w tegorocznym konkursie wyróżniono 31 różnych pawilonów, a pawilony z Azerbejdżanu, Niemiec, Japonii, Kazachstanu, Holandii, Arabii Saudyjskiej, Szwajcarii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich otrzymały wysokie noty w wielu kategoriach.

Jury określiło Pawilon Polski jako "jeden z najbardziej eleganckich i wyrafinowanych pawilonów", relacjonują WXCA na swoim profilu w serwisie społecznościowym LinkedIn.

O Pawilonie Polski

powierzchnia: 2900 mkw

inwestor: Polska Agencja Inwestycji i Handlu

projekt: WXCA, Bellprat Partner AG, WSP, WSP Middle East

Uwagę turystów przyciąga kinetyczna rzeźba okalająca budynek, wizualizująca wędrujące ptaki, będąca metaforą mobilności. Cała architektura obiektu wykonuje gest zaproszenia: do odpoczynku w cieniu rozłożystego zadaszenia, wspólnej biesiady, kontemplacji, podróży przez różnorodne krajobrazy. Niebanalny pawilon krok po kroku będzie odkrywał przed gośćmi tajemnice polskiej kultury, natury i technologii.