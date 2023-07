Pełne dobrego designu. Zaglądamy do biura znanej warszawskiej agencji PR

Zlokalizowane w budynku siedziby Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie biuro agencji OKK! PR to komfortowa i stylowa przestrzeń, w której nie mogło zabraknąć dobrego designu.

Biuro agencji OKK! PR koncentrującej się na branży designu i wnętrz zlokalizowane jest w budynku Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Decydując się na powiększenie biura, właścicielka i dyrektorka zarządzająca agencji OKK! PR, połączyła unikatową staromiejską lokalizację, z urządzonym z poszanowaniem historycznej tkanki miejsca wystrojem wnętrz.

Na powierzchni około 130 mkw. powstała komfortowa przestrzeń do pracy i spotkań z klientami.

Open space został wyraźnie podzielony na strefy funkcjonale. Poza stanowiskami pracy znajdziemy tu strefę lounge oraz cztery dodatkowe, wydzielone szklanymi, transparentnymi ściankami pomieszczenia, jak sala konferencyjna czy miejsce do kameralnych spotkań.

Lokalizacja siedziby znanej warszawskiej agencji PR, skoncentrowanej na promocji designu i architektury, nie mogła być przypadkowa. Instytut Wzornictwa Przemysłowego to jedna z pierwszych placówek promujących wzornictwo w powojennej Europie. Od ponad 70 lat upowszechnia polski design, będąc jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej.

Jego siedziba okazała się być idealnym miejscem dla firmy, która ceni sobie specyficzny urok Starego Miasta i kunszt tutejszej architektury. Poczucie, jak ważna jest aranżacja przestrzeni, jest zakorzenione w DNA agencji OKK! PR. Potwierdza to wystrój wnętrz i znakomity adres biura, tuż obok tętniących życiem kolorowych kamienic Starówki, przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie.

Zespół agencji OKK! PR w nowym biurze, fot. Iwona Dziuk

Koncentracja wyłącznie na sektorze designu, architektury, wnętrz i marek luksusowych sprawiła, że ​​właścicielka agencji, Olga Kisiel-Konopka, zna branżę od podszewki. Żyje i oddycha światem designu, a jej kilkunastoletnie doświadczenie sprawia, że doskonale wie, jak docierać do właściwych odbiorców. Wnosi świeżą perspektywę, współpracując z cenionymi projektantami, architektami, producentami i deweloperami w celu wprowadzania na rynek i repozycjonowania marek.

Przestrzeń do wymiany pomysłów

Decydując się na powiększenie biura, właścicielka i dyrektorka zarządzająca agencji OKK! PR, połączyła unikatową staromiejską lokalizację, z urządzonym z poszanowaniem historycznej tkanki miejsca wystrojem wnętrz. Zorganizowana na zasadzie open space'u tworzy jednolitą aranżacyjnie strefę. Wysokie, niestandardowe sufity, wykończone białą cegłą ściany i duże okna, budują wrażenie lekkości i przestronności, pozwalając na niczym nieskrępowaną swobodę twórczą.

Dzięki widokowi na okoliczną zieleń i naturalnemu światłu, można tu nabrać głębszego oddechu. Dobroczynny kontakt z otaczającą naturą podkreślają także wszechobecne w biurze rośliny, które dostarczyła rodzinna firma ogrodnicza z ponad stuletnią tradycją - Tomaszewski.

Biuro zaplanowano tak, by mimo otwartej przestrzeni, każdy mógł poczuć tu odrobinę intymności. Komfort pracy gwarantuje wyposażenie, wybrane z oferty Profim, polskiej firmy, która od 30 lat oferuje krzesła i fotele biurowe, stawiając na autentyczność i lokalność. Wygodne krzesła obrotowe ElliePro łączą komfort domowego fotela z ergonomią i funkcjonalnością mebla biurowego. Modele z linii AccisPro, które wyróżniają się nowoczesnym designem i lekkością formy, zaprojektowano zgodnie z założeniami tzw. aktywnego siedzenia, czyli potrzebą dopasowywania się siedziska i oparcia do ruchów ciała użytkownika. Z oferty marki Profim pochodzą także krzesła z kolekcji Normo, zaprojektowane przez Maję Ganszyniec oraz fotel Chic Air projektu Christophe’a Pilleta.

Strefy do pracy indywidualnej i zespołowej

Open space został wyraźnie podzielony na strefy funkcjonale. Poza stanowiskami pracy znajdziemy tu strefę lounge oraz cztery dodatkowe, wydzielone szklanymi, transparentnymi ściankami pomieszczenia. Pierwsza z nich to sala konferencyjna, gdzie przy dużym stole odbywają się ważniejsze spotkania biznesowe, w tej przestrzeni dominują meble BoConcept. Przy drugiej mieści się stanowisko zarządu firmy. Trzecia przeznaczona jest dla pracowników, gdzie wygodne miejsce do kameralnych spotkań zapewniają fotele Fulu z oferty marki Nobonobo. W ostatniej urządzono stanowisko do cichej pracy. W biurze rozplanowano także otwartą kuchnię i jadalnię ze stołem Fameg.

W obrębie otwartej przestrzeni wydzielony został kącik do relaksu i mniej formalnych spotkań. Główne miejsce zajmuje tu sofa modułowa Miu Magic System marki MiuForm z ruchomymi oparciami. Jej organiczne kształty wpisują się w naturalny klimat miejsca, jaki budują liczne rośliny. Dobrano do niej fotel Kanu Marbet Style projektu Tomka Augustyniaka ze sklejki giętej oraz ręcznie wykonany aluminiowy stolik Expose BoConcept. Miejsce do przechowywania biurowej dokumentacji zapewniają regały Nomad System z oferty MiuForm. Artystyczny charakter przestrzeni, poza wyposażeniem podkreśla polska sztuka; osobista, operująca plastyczną metaforą, przekonująca. Znajdziemy tu obrazy Katarzyny Czajki oraz grafiki Anety Klejnowskiej.