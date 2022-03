Pełne nieregularnych kształtów, przeszkleń i nawiązań do Metropolitana. Zaglądamy do biura 7R

W biurowcu Metropolitan, przy pl. Piłsudskiego 3 w Warszawie, powstała przestrzeń pracy dla marki 7R, która nawiązuje do stylu samego budynku – jest pełna nieregularnych kształtów i przeszkleń. Za koncepcję aranżacji wnętrza i prace wykończeniowe odpowiada Tétris.

Zanim architekci rozpoczną pracę nad planowaniem przestrzeni i koncepcją wyglądu wnętrza starają się jak najlepiej poznać organizację firmy, styl pracy i jej strukturę. Zgodnie z najnowszymi trendami biura projektuje się z myślą o pracownikach, a nie jak dawniej, przede wszystkim pod kątem funkcji reprezentacyjnej – mają być nie tylko ładne, ale przede wszystkim funkcjonalne, dbające o zdrowie i zachęcające do spędzania w nich czasu.

- W pierwszym etapie naszej współpracy odwiedziliśmy krakowską siedzibę 7R. Poznaliśmy styl jaki dominuje w organizacji i sposób pracy poszczególnych zespołów. Okazało się, że pracownicy są mocno ze sobą zintegrowani – współpracują nie tylko na polu zawodowym, często też spędzają ze sobą czas wolny. Na podstawie rozmów z kadrą zarządzającą wspólnie stworzyliśmy spersonalizowany space plan - mówi Hanna Ruszkowska-Świąder, Head of Design w Tétris.

W rezultacie w warszawskim biurze 7R zaprojektowane zostały różnorodne, komfortowe przestrzenie dopasowane pod konkretne działy, ale i sprzyjające współpracy pomiędzy nimi. W aranżacji znalazło się dużo powierzchni przeznaczonej na zamontowanie whiteboardów i pinboardów, coffee pointy czy podnoszone stoły do pracy kreatywnej. Istotne miejsce w projekcie zajęła tętniąca życiem recepcja z otwartą przestrzenią w stylu kawiarnianym, umożliwiająca przeprowadzanie krótkich spotkań oraz otoczona salami konferencyjnymi.

- Tworząc nowe, warszawskie biuro 7R, staraliśmy się połączyć funkcjonalność z nowoczesnym i przyjaznym designem. Część aranżacji została zaproponowana przez pracowników. Dzięki zaangażowaniu wszystkich stron i udanej współpracy z firmą Tétris, powstała doskonale zaplanowana przestrzeń, która wspiera kreatywność i współdziałanie naszych zespołów - mówi Tomasz Lubowiecki, założyciel i prezes zarządu 7R.

Diabeł tkwi w detalach

Metropolitan to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i ponadczasowych projektów biurowych w Warszawie. Jest pierwszym w Polsce budynkiem zaprojektowanym przez słynnego architekta, lorda Normana Fostera. To, co przykuwa uwagę w przygotowanym dla 7R wnętrzu, to jego spójność z bryłą biurowca. Łukowe i okrągłe kształty zastosowano w układzie ścian, sufitów i wykładzin. Widoczne są one również w zabudowie meblowej. 7R działa w branży nieruchomości, dlatego styl warszawskiego biura firmy jest industrialny – zaakcentowany przez połączenie betonu z metalem. Część mebli i elementów wykonana została z postarzanej blachy.

- Na uwagę zasługują drewniane sufity lamelowe czy dekoracyjne tynki strukturalne, które znajdują się na całej powierzchni, co pozwoliło nam na podkreślenie wysokiej jakości tej przestrzeni. Dodatkowo zastosowaliśmy tu wiele przeszkleń, dzięki czemu osiągnęliśmy efekt lekkości i przestronności. Montaż wszystkich elementów wymagał dużej precyzji, dobrego rozplanowania i dopasowania, a przede wszystkim doświadczenia - mówi Beata Andryk, Senior Project Manager w Tétris.

Modny i rosnący w siłę trend biophilic designu w przestrzeniach komercyjnych zagościł i w tych wnętrzach. Zarówno w strefie open-space, jak i w recepcji czy gabinetach znajduje się dużo roślin zielonych, które podnoszą poziom wilgotności i wpływają na komfort pracy.

- W projekcie biura dla 7R nie tylko istotne były aspekty wizualne. Wśród priorytetów klienta wysokie miejsce zajmowała wygoda pracowników, ich ogólny komfort i zdrowie. Oświetlenie zostało precyzyjnie dobrane do potrzeb pracowników i zweryfikowane zaawansowanymi pomiarami. Podobnie, pod konkretne osoby i ich preferencje czy potrzeby zdrowotne dobrane zostały elementy ruchome wyposażenia, m.in. ergonomiczne siedziska i elektrycznie podnoszone biurka dla wszystkich pracowników - mówi Hanna Ruszkowska-Świąder, Head of Design w Tétris.

Prace były wykonywane pod czujnym okiem przedstawicieli 7R, którzy brali aktywny udział na każdym etapie realizacji projektu oraz czuwali nad odpowiednią personalizacją przestrzeni biurowej. Efekt końcowy to przestronne, nowoczesne, pełne światła wnętrza, wspierające działalność organizacji.