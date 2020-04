Pełny spokój do pracy pod gwiazdami

Czytelnia ekonomiczna na Uniwersytecie w Uppsali to pomieszczenie, które przypomina rozgwieżdżone niebo.

Nowa czytelnia na Uniwersytecie w Uppsali została zaprojektowana z myślą o codziennym zgłębianiu wiedzy przez setki jej użytkowników. Unikalna interakcja między precyzyjnie rozmieszczonymi plamkami światła a dużymi, ciemnymi powierzchniami pomieszczenia stała się możliwa dzięki sufitowi w kolorze ciemnoszarym z ukrytym systemem szyn nośnych.

W przypadku gdy setki użytkowników muszą w tym samym czasie pracować intelektualnie w pomieszczeniu o powierzchni 300 metrów kwadratowych, szczegółowy projekt wnętrza jest bardzo istotny. W czytelni ekonomicznej na Uniwersytecie w Uppsali położono nacisk na interakcję między precyzyjnie rozmieszczonymi, kierunkowymi źródłami światła a dużymi, ciemnymi płaszczyznami ścian i sufitu. W ten sposób powstała przestrzeń zachęcająca do zgłębiania wiedzy.

- Różne obszary pomieszczenia zdefiniowaliśmy poprzez różne rodzaje mebli. W środku, wokół kominka gazowego nazwanego przez nas ogniskiem, ustawiliśmy 14 specjalnie zaprojektowanych foteli. Pod ścianami znalazły się natomiast inne rodzaje mebli zaprojektowanych tak, by można było w nich spędzać długie godziny. Dużo pracy wykonaliśmy dobierając odpowiednie oświetlenie. Żarówki o parametrach 500 luxów zostały użyte w obszarach roboczych, te o parametrach 300 luxów w ich pobliżu, natomiast do 100 luxów w pozostałych miejscach - wyjaśnia Jonas Kjellander z biura architektonicznego Sweco Architetcs.

Pod rozgwieżdżonym niebem

Czytelnia to pomieszczenie, które przypomina rozgwieżdżone niebo. Stało się to możliwe dzięki akustycznym płytom sufitowym Rockfon Color-All w kolorze grafitowym. - Ważne było, aby ciemny sufit znikał i tworzył swego rodzaju uczucie nieskończoności. Dzięki Rockfon Color-All otrzymaliśmy to, co było dla nas bardzo ważne, a mianowicie sufitowy moduł dźwiękochłonny z ukrytym systemem szyn nośnych, których nie widać od dołu. Jednocześnie udało nam się przepuścić przez moduły bardzo cienkie kable z włókna szklanego, dzięki którym czujemy się, jakbyśmy siedzieli pod rozgwieżdżonym niebem - mówi Jonas Kjellander.