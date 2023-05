Penthouse od Echo tłem dla prac siedmiorga artystów

Dwupoziomowa rezydencja przygotowana przez Echo Investment na terenie Apartamentów przy Warzelni zamieniła się w galerię sztuki. Pierwszy „Art Evening” był okazją do podziwiania prac siedmiorga mistrzów m.in. pędzla, aparatu fotograficznego czy rysunku.

W gotowym do zamieszkania apartamencie w Browarach Warszawskich odbył się pierwszy „Art Evening”. W zaaranżowanym przez ekspertów z Galerie Venis lokalu podziwiano dzieła m.in. białoruskiego ilustratora Ivana Bambalina - współpracującego już np. z markami KMAG, Reserved i Converse, docenionego przez polskiego Vogue’a fotografa Zbigniewa Szymańczyka, koncentrującej się w pracach na kwestiach zanieczyszczenia środowiska i stanu naszej planety Agnieszki Doczyńskiej, tworzącej za pomocą różnych mediów Julii Smyk, a także posiadającego ormiańskie korzenie i balansującego między malarstwem oraz rzeźbą Armana Galstyana.

„Art Evening” był także okazją do podziwiania unikatowych wnętrz Apartamentów przy Warzelni, wraz z ich perłą w koronie czyli penthousem nr. 19. Goście eventu poznali również najnowszy pakiet wykończenia wnętrz GV Design oferowany wspólnie przez Galerie Venis oraz Echo Investment i zapewniający dostęp do topowego europejskiego designu. Zawarte w nim propozycje zastosowano także przy aranżacji wnętrz jedynego takiego w stolicy dwupiętrowego penthousu w Browarach Warszawskich.

- Chcieliśmy, aby to wydarzenie pokazało jak bardzo różne formy artystyczne mogą wzbogacać wnętrza i komponować się z wykończeniem. Design jest również formą sztuki wizualnej i to właśnie chcemy zawsze ujmować w naszych projektach – co zresztą widać po zaprojektowanym przez nasze architektki penthousie – mówi Anna Czub, dyrektor generalna Galerii Venis.