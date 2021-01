Perły sztuki użytkowej i rzemiosła idą pod młotek

Przez apartament kolekcjonerki i historyczki sztuki oraz znanego rysownika przewijały się latami najważniejsze osobowości i osobistości polskiej kultury, zostawiając za sobą ślady w postaci niezwykłych przedmiotów. Teraz będzie można je wylicytować na aukcji sztuki.

Niezwykłe mieszkanie na poddaszu kryjące w sobie prawdziwe skarby i perły sztuki użytkowej i rzemiosła. Już 9 lutego wylicytować można będzie przedmioty z kolekcji Felicji i Antoniego Uniechowskich.

Mahoniowy stół, francuski fotel i ona – Felicja Uniechowska. Jak wspomina Piotr Korduba, historyk sztuki, który odwiedział kolekcjonerkę w ostatnich latach jej życia, na ścianach znajdowały się fragmenty XVII-wiecznych gobelinów, skromna, ale XVIII-wieczna narożna szafka wypełniona fajansem, orientalny parawan i główny bohater tego pokoju – malowana na czerwono szafa stojącego zegara. Wszystkie te przedmioty zgromadzone zostały w jednym mieszkaniu na warszawskim Starym Mieście. Już od 29 stycznia stycznia oglądać je można będzie na wystawie przedaukcyjnej „Moje hobby to mieszkanie. Kolekcja Felicji i Antoniego Uniechowskich”.

Jak pisał wybitny artysta, przyjaciel rodziny – Franciszek Starowieyski – Antoni lubował się w rzeczach monumentalnych, Felicja natomiast w fajansach czy drobnych srebrach. „Całość ich zbiorów to piękny zestaw, najbardziej cywilizowana kolekcja z tych, które widziałem”. Felicja Uniechowska przywiązywała wagę nie tylko do postaci, które z przedmiotami się wiązały, ale też okolicznościami ich pozyskania. Wyciągała z pamięci niesamowite sytuacje, ludzi, adresy, z którymi w swych poszukiwaniach się stykała, a których aura dopełniała dzieje przedmiotów. Od lat 60. XX wieku prowadziła niezwykle popularną rubrykę „Moje hobby to mieszkanie” w czasopiśmie „Ty i ja”. Doradzała w nim, jak niebanalnie mieszkać i z pomysłem aranżować swoje cztery kąty.

Jednymi z najciekawszych obiektów są meble. To m.in. gdańska kanapa z przełomu XVII i XVIII wieku, wykonana z drewna bukowego i obita zieloną tapicerką. Wrażenie robi również angielski mahoniowy stół z końca XVIII wieku czy drewniane łóżko z niezwykle zdobnymi nóżkami w kształcie łabędzi. Całość dopełnia orientalny, stojący zegar z chińskimi malunkami. Na wystawie i aukcji zobaczyć można będzie również wyroby z Ćmielowa, porcelanowe naczynia i figurki, a także dzieła artystów takich jak Franciszek Starowieyski czy Nikifor. 9 lutego zostaną zlicytowane w największym polskim domu aukcyjnym przy ul. Pięknej 1A. Licytować można będzie online, przez aplikację oraz telefonicznie i przez zlecenie stałe. Aukcja transmitowana będzie na żywo w kanałach społecznościowych DESA Unicum.

Z kolei w sobotę, 30 stycznia o godzinie 14 zapraszamy na spotkanie online z Piotrem Kordubą, z którym rozmawiać będziemy o Felicji Uniechowskiej i zgromadzonej przez nią kolekcji. Profesor Piotr Korduba jest dyrektorem Instytutu Historii Sztuki UAM, zajmuje się kulturą zamieszkiwania, rzemiosła artystycznego i designu. Rozmowę oglądać można będzie na profilu DESA Unicum na Facebooku i na stronie internetowej.

Równolegle z wystawą „Moje hobby to mieszkanie” trwać będzie aukcja online „Obrazy niebanalne. Wycinanki i wyszywanki z kolekcji Felicji i Antoniego Uniechowskich”, na której wystawionych zostanie około 40 dekoracji wycinanych z papieru oraz wyszywanych na tkaninie. Popularne w XVIII i XIX wieku nietuzinkowe obrazki, przez lata gromadzone przez Felicję Uniechowską zdobiły jedno z pomieszczeń w mieszkaniu na warszawskim Starym Mieście. Aukcja wystartuje 22 stycznia i potrwa do 10 lutego.

Wystawa „Moje hobby to mieszkanie. Kolekcja Felicji i Antoniego Uniechowskich”: 29 stycznia – 9 lutego 2021, godz. 11-19 (poniedziałek-piątek) i godz. 11-16 (sobota), Dom Aukcyjny DESA Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa, wstęp wolny

Aukcja „Moje hobby to mieszkanie. Kolekcja Felicji i Antoniego Uniechowskicha”: 9 lutego 2021, godz. 19.00, Dom Aukcyjny DESA Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa