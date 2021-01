Philips wypuszcza nową kolekcję telewizorów na rok 2021

Marka Philips TV & Sound przedstawia nową gamę telewizorów na rok 2021. Urządzenia są inspirowane najnowszymi trendami i doskonale wpisują się w każde wnętrze. Wśród premierowych modeli użytkownicy znajdą zarówno telewizor do salonu czy pokoju relaksu, jak i mniejsze urządzenia, które sprawdzą się jako dodatkowy ekran w kuchni czy sypialni.

REKLAMA

Nowości na rok 2021 marki Philips TV & Sound to gama telewizorów w różnych rozmiarach, o różnym wyposażeniu, funkcjach i przeznaczeniu. Cechą wspólną urządzeń jest doskonała jakość obrazu i dźwięku, europejskie wzornictwo charakteryzujące się minimalistycznymi i eleganckimi liniami, podświetlenie Ambilight oraz najnowszy system operacyjny Android TV 10 dla jeszcze lepszych wrażeń podczas seansów.

Tak zróżnicowana oferta to odpowiedź na aktualne trendy rynkowe oraz potrzeby konsumentów. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Philips TV & Sound wynika, że aż 42 proc. gospodarstw domowych w Polsce posiada 2 telewizory, a w blisko 20 proc. domów i mieszkań są minimum 3 takie urządzenia. Dodatkowo oglądanie filmów, seriali i programów rozrywkowych we własnych czterech kątach jest nadal jednym z naszych ulubionych sposobów na relaks - średnio przed telewizorem spędzamy 3 h i 40 min. dziennie.

Telewizor premium dla wszystkich

Tegoroczne modele Philips OLED 806 i Philips OLED 856 to wysokiej klasy telewizory o uniwersalnym przeznaczeniu, które charakteryzują się doskonałą jakością obrazu, minimalistycznym i eleganckim designem oraz szerokim wyborem rozmiarów, dzięki czemu wpasują się w pomieszczenia o różnym charakterze. Wspomniane badania pokazują bowiem, że w Polsce telewizor najczęściej znajduje swoje miejsce w salonie (ponad 78 proc. odpowiedzi), ale wiele osób posiada tego typu urządzenie również w sypialni czy kuchni.

Nowe rozwiązania wprowadzone w modelach Philips OLED 806/ 856 to procesor obrazu P5 AI piątej generacji, dzięki któremu jakość wyświetlanych treści nie ma sobie równych. Ponadto telewizory wyposażono w udoskonaloną technologię zapobiegającą wypalaniu się matryc. Ultracienkie ekrany są dostępne w kilku najbardziej popularnych rozmiarach (48, 55 i 65 cali).

Oba modele posiadają minimalistyczne metalizowane wykończenie oraz zgrabną podstawę, która sprawia wrażenie, że telewizor unosi się nad blatem. Uzupełnieniem niesamowitej jakości obrazu i dźwięku jest czterostronne podświetlenie Ambilight, które pozwala zanurzyć się w pełni w akcji ulubionego filmu czy serialu. Bardzo eleganckim wyglądem wyróżnia się również pilot, którego boki i tył zostały pokryte pozyskiwaną w sposób zrównoważony skórą szkockiej marki Muirhead.

Modele Philips OLED 806 i OLED 856 będą dostępne w sprzedaży w cenie od 5999 zł.

Nowa technologia Mini-LED dla kinowych wrażeń

Mini-LED to nowa technologia wyświetlania, która zapewnia jeszcze lepszą jakość obrazu: większy kontrast między kolorami i głębszą czerń. Philips 9636 i Philips 9506 to pierwsze telewizory marki, w których zastosowano to rozwiązanie i to od razu w większych rozmiarach 65 i 75 cali, co zapewnia niesamowite wrażenia podczas oglądania. Nowe modele przypadną do gustu szczególnie fanom kina, którzy w obecnych czasach przerzucili się na oglądanie filmów w domowym zaciszu. Badanie przeprowadzone na zlecenie marki Philips TV & Sound pokazuje, że spora część widzów przygotowuje się do seansów przed telewizorem dla jeszcze lepszych i pełniejszych wrażeń: blisko 36 proc. przynosi do pokoju przekąski i napoje, a niemal 30 proc. dostosowuje w pokoju oświetlenie.