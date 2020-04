Philips zgarnął siedem nagród Red Dot

Firma Philips zdobyła aż siedem nagród w tegorocznej edycji Red Dot Design Award, nazywanej Oskarami designu. W tym roku jury składające się z 40 światowej klasy specjalistów oceniło ponad 5500 produktów zgłoszonych w 50 kategoriach.

Red Dot Design Award to międzynarodowa i jedna z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Przyznawana jest od 1955 r. przez Design Zentrum Nordrhein Westfalen w Essen w Niemczech. W tym roku jury składające się z 40 światowej klasy specjalistów oceniło ponad 5500 produktów zgłoszonych w 50 kategoriach. Telewizory i urządzenia audio marki Philips TV & Sound otrzymały łącznie siedem nagród.

- Jestem bardzo dumny, że nasz zespół projektantów po raz kolejny zyskał uznanie środowiska związanego z designem. Styl marki Philips oparty o europejskie wzornictwo wyróżnia się na tle rynku. Naszym głównym założeniem jest tworzenie produktów dających przyjemność z ich użytkowania oraz posiadania dobrze zaprojektowanego sprzętu, a nie tylko charakteryzujących się wysokimi parametrami technicznymi. Przyznane wyróżnienia Red Dot Design Awards pokazują, że eksperci zgadzają się z takim podejściem – powiedział Rod White, główny projektant marki Philips TV & Sound, komentując otrzymanie nagród.

Wśród nagrodzonych produktów znalazły się m.in.: telewizor Philips TV OLED855 , słuchawki Philips Fidelio X3 oraz Fidelio L3, bezprzewodowe słuchawki douszne Philips TAT8505 z systemem aktywnej redukcji szumów (ANC), głośniki bezprzewodowe Philips Sound Core.

Telewizor ma oryginalną i zarazem minimalistyczną podstawę. W modelu wykorzystano materiały wykończeniowe najwyższej jakości (metal w kolorze ciemnego chromu oraz skórę szkockiej marki Muirhead pochodzącą ze zrównoważonych źródeł, którą pokryty jest pilot), dzięki czemu sprzęt staje się ozdobą wszystkich nowoczesnych wnętrz, nawet gdy jest wyłączony. Wyposażony jest w 3-stronny system oświetlenia Ambilight.

Słuchawki Fidelio wyróżnia minimalistyczny design oraz materiały najwyższej jakości od wyselekcjonowanych europejskich dostawców: wykonana na zamówienie tkanina akustyczna marki Kradvat oraz pozyskana ze zrównoważonych źródeł skóra firmy Muirhead. Do tego lekka stalowa rama, nauszne poduszki wykonane z welurowej pianki, która dopasowuje się do indywidualnego kształtu ucha i zapamiętuje go oraz gruba i miękka filcowa opaska, która jest niewyczuwalna nawet przy długim noszeniu.

Nagrodzone jeszcze przed premierą rynkową bezprzewodowe słuchawki TAT8505 są najlepszym przykładem, że czerń nigdy nie wychodzi z mody i dowodem, że kompaktowa konstrukcja, komfort noszenia oraz wysoka jakość dźwięku i możliwości techniczne mogą iść w parze. Etui tych słuchawek wygląda prawie jak pudełko na biżuterię i spełnia podwójną funkcję ładowarki oraz zapasowej baterii.

Wreszcie, trzy głośniki z serii Sound Core mają elegancką, stylową i prostą konstrukcję. Wykończone są wysokiej jakości transparentną tkaniną marki Kvadrat, a dzięki zintegrowanemu uchwytowi można je łatwo zabrać ze sobą. Łączność Bluetooth pozwala na łatwe sparowanie głośników z telefonem, tabletem czy laptopem przy zachowaniu wysokiej jakości dźwięku.