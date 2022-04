Piąta nagroda dla wystawy o Józefie Piłsudskim

Wystawa stała w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku otrzymała międzynarodową nagrodę IF Design Award 2022 w kategorii Public Exhibitions (Interior Architecture). To już 5. laur przyznany przez grono ekspertów, jaki trafił do muzeum od czasów jego otwarcia. Koncepcję wystawy opracowało konsorcjum firm Ralph Appelbaum Associates, Inc., WXCA i Platige Image, w ścisłej współpracy z zespołem muzealników.

75-osobowe międzynarodowe jury konkursu, wybierając zwycięzców w poszczególnych kategoriach, zwracało uwagę na ideę, formę, funkcje, a także społeczny wpływ zgłoszonych projektów. – Prowadzenie narracji w muzeach biograficznych w taki sposób, by zaciekawić i utrzymać uwagę widzów, to duże wyzwanie. Projektując wystawę, wróciliśmy do korzeni, gdyż postawiliśmy na subtelne środki wyrazu, a o historii marszałka opowiadają głównie zgromadzone artefakty. Tym bardziej cieszy kolejne, międzynarodowe uznanie naszego podejścia do opowiadania o historii i roli Józefa Piłsudskiego – mówi Piotr Łosek, współautor projektu z WXCA.

Najważniejsze w prowadzeniu opowieści o marszałku są eksponaty, zgromadzone pamiątki. Multimedia pełnią funkcję pomocniczą i ich występowanie jest ograniczone do niezbędnego minimum. Łącznie na całej wystawie, która ma ponad 2300 m2, znajduje się tylko 25 ekranów, co daje 1 ekran na ok. 100 m2 wystawy. Projekcje występują głównie w przestrzeniach immersyjnych, tam, gdzie brakowało autentycznych rekwizytów.

- Nagroda w iF Design Award 2022 jest znaczącym wyróżnieniem – jury doceniło unikatową koncepcję, w jakiej przedstawiliśmy biografię Józefa Piłsudskiego. Stworzyliśmy spójną, angażującą opowieść, która pozwala zwiedzającym przenieść się w czasy, kiedy żył Józef Piłsudski – dodaje Karol Żbikowski, CEO Platige Image.

- Zdobyte nagrody to oczywiście dowód, że to, co proponujemy zwiedzającym jest na światowym poziomie. Natomiast dla nas, pracowników muzeum, najcenniejsze jest uznanie w oczach naszych gości, którzy żywo reagują na wystawę i zaintrygowani, czasami wracają do muzeum, by po raz kolejny podążyć śladami marszałka – twierdzi Robert Andrzejczyk, p.o. dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Uniwersalna historia

Wystawa w muzeum skupiona jest na pokazaniu wielowymiarowej postaci marszałka. Przechodząc przez 6 galerii, poznaje się Józefa Piłsudskiego jako małego chłopca, buntownika, sybiraka, socjalistę, konspiratora, nawet terrorystę, podróżnika, skazańca, powstańca, człowieka czynu, myśliciela. Ta wieloznaczność głównego bohatera inspiruje do szukania własnych odpowiedzi na pytania, które przewijają się przez wystawę i odnajdywania powiązań między historią a współczesnością. – Dla mnie osobiście wystawa w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku nabrała nowego, głębokiego wymiaru w kontekście trwającej obecnie wojny na Ukrainie. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy, żeby ludzie pamiętali, że nasza wolność, przyszłość, o którą walczyliśmy, nie jest dana nam raz na zawsze, ale jest zależna od indywidualnych wyborów– mówi Timothy Ventimiglia z Ralph Appelbaum Associates, Inc., współautor projektu.

O wystawie

Usytuowana pod ziemią narracyjna wystawa stała zatytułowana „Dla Rzeczpospolitej. Józef Piłsudski 1867-1935” składa się z 6 galerii prezentujących kolejne etapy życia marszałka. Cała ekspozycja podzielona jest symbolicznie na dwie części oddzielone przestrzenią centralną z rampą łączącą te dwa poziomy. Pierwszy połowa wystawy pokazuje czasy do odzyskania niepodległości przez Polskę. Atmosferę tych trudnych lat podkreślają dominujące ciemne kolory i wąskie przestrzenie. Natomiast druga połowa poświęcona jest latom, kiedy Józef Piłsudski pełnił służbę jako pierwszy Naczelnik Państwa i próbował zbudować niezależne państwo.

Kulminacyjną przestrzeń centralną wydzielono unikatowymi na skalę światową transparentnymi ekranami o wymiarach 9 m. x 18,6 m, na których pokazywana jest prezentacja multimedialna z wrażeniową impresją związaną z odzyskaniem niepodległości. Projektując te ekrany, twórcy inspirowali się XIX-wiecznymi panoramami. To zarówno bardzo efektowny punkt ekspozycji, silnie oddziałujący na emocje, jak i zaawansowany technologicznie – obraz na czterech ekranach wyświetlany jest przez 30 projektorów. To przestrzeń centralna pełna dramatyzmu jest też miejscem na refleksję, dzielenie się wrażeniami, interpretacjami, dyskusję.

Wystawa obsypana nagrodami

Przypomnijmy, pierwszą międzynarodową nagrodą, jaką w maju 2021 otrzymała wystawa stała w Muzeum Józefa Piłsudskiego była Złota Muza w konkursie MUSE Design Awards w kategorii Interior Design. Następnie do kolekcji dołączyły prestiżowe wyróżniania otrzymane w konkursach: IDA Design Awards (Interior Design) i Red Dot Award: Brands & Communication Design (Spatial Communication). Wystawa stała w Muzeum Józefa Piłsudskiego jest również laureatem jednej z najbardziej rozpoznawanej i uznawanej nagrody w Polsce dla muzeów - GRAND PRIX 2020 w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla.

Nad wystawą pracował zespół w składzie:

Ralph Appelbaum Associates, Inc.: Tim Ventimiglia, Frank Forell, Anna Derach, Anette Dittel, Paulina Samardakiewicz, Jacek Skolimowski, Stefka Simeonova, Lisa Naumann.

WXCA: Szczepan Wroński, Marta Sękulska-Wrońska, Paweł Grodzicki, Krzysztof Budzisz, Małgorzata Dembowska, Piotr Łosek, Michał Lipiec, Krystian Tomczyk.

Platige Image: Krzysztof Noworyta, Jan Pomierny, Karolina Panasiuk, Barbara Bugalska, Marcin Kobylecki, Marta Staniszewska, Tobiasz Piątkowski.