O ile w przypadku koloru ścian zmiana jest łatwa i niedroga, o tyle już meble pozostają z nami na dłużej. Oto pięć najmodniejszych kolorów mebli!

1. Klasyczny niebieski

Kolor roku według autorytetu w świecie barw, czyli firmy Pantone. Głęboki niebieski kolor z pewnością wniesie do wnętrza subtelną elegancję. Świetnie sprawdzi się np. łazience – w połączeniu z matowym wykończeniem czy czarnymi lub złotymi elementami.

2. Oliwkowa zieleń

Będzie idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto uwielbia spokojne i kojące odcienie. Podobnie pastelowa mięta czy głęboka, butelkowa zieleń – pomogą zbudować ciepłą, a zarazem pełną elegancji atmosferę.

– Zieleń cieszy się szczególną popularnością od kilku lat. Niemal każdej jesieni wraca moda na barwy ziemi – naturalne i pełne ciepła. Takie meble świetnie komponują się z roślinnością - komentuje Jakub Orski z biura sprzedaży wrocławskiego dewelopera WPBM „Mój Dom” S.A.

3. Głęboka czerwień

To bardzo wyrazisty i intensywny kolor, dlatego trzeba używać go świadomie. Zbyt duża ilość tego koloru może wprowadzić nieład do naszych wnętrz lub być męcząca dla wzroku. Dobrze jest zatem postawić na pojedyncze elementy: fotel, szafka czy meble retro. Ciekawą praktyką jest łączenie różnych tonów: ciepłych i zimnych, głębokich i pastelowych. Taki zabieg z pewnością doda energii i charakteru każdemu wnętrzu.

4. Bezkonkurencyjna szarość

Lata mijają, a szarość nadal pozostaje jednym z najczęściej wybieranych kolorów we wnętrzach. Świetnie nadaje się do aranżacji w stylu minimalistycznym oraz industrialnym. Czym zasłużyła sobie na miano ponadczasowego klasyka? Przede wszystkim tym, że tak łatwo łączy się ją z innymi kolorami. Dobrym przykładem są szare fotele, łóżka czy sofy, które będą pasować praktycznie do każdego wnętrza.

5. Brudny róż

Jest delikatny i dzięki swojej uniwersalności świetnie łączy się z innymi kolorami. Idealnie sprawdzi się we wnętrzach klasycznych i nowoczesnych. Róż może kojarzyć się ze słodkością i przesytem, jednak w przypadku brudnego różu nie musimy się o to martwić. Często stosuje się go w obiciach kanap czy foteli. Świetnie sprawdzi się też w dodatkach – np. zasłonach. Odcień ten sprawi, że wnętrze będzie sprzyjało skupieniu się i relaksowi.