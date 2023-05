Pięć warszawskich biurowców, pięć różnych pomysłów na lobby

Las w centrum miasta, futurystyczne wnętrza niczym z filmu sci-fi, trzymetrowe kryształowe żyrandole: lobby warszawskich biurowców zachwycają wystrojem. My prezentujemy dzisiaj piątkę z nich!

Wielkie zmiany w Warsaw Trade Tower

Warsaw Trade Tower, flagowy biurowiec z portfela Globalworth oddany do użytku w 1999 roku, zyskał nowe lobby. By podkreślić wyjątkowość biurowca i uczynić go jeszcze bardziej funkcjonalnym, eksperci z działu Workplaces Globalworth we współpracy ze studiem architektonicznym MIXD, podjęli się rearanżacji lobby. W efekcie część reprezentacyjna WTT wyposażona została w nowe, wielofunkcyjne strefy.

Pod świetlikiem umieszczone zostały wysokie na trzy metry, kryształowe żyrandole, zaprojektowane specjalnie dla WTT. fot. mat. prasowe

Głównym założeniem projektantów było wykorzystanie atutów wnętrza. Dzięki dużej ilości światła dziennego i istniejących materiałów stworzono jeszcze bardziej unikalną przestrzeń. Światło wprowadza do wnętrza przez wszystkie piętra holu imponujący świetlik dachowy i duże przeszklenia. Takie rozwiązanie gwarantuje dużą ilość światła w słoneczną pogodę, które niezwykle ożywia wnętrze. Projektanci z MIXD postanowili wykorzystać ten atut umieszczając pod świetlikiem wysokie na trzy metry, kryształowe żyrandole, zaprojektowane specjalnie dla WTT.

Varso Tower: egzotyczny zagajnik i wielka mozaika

W przestronnym lobby Varso Tower posadzone zostały wysokie drzewa a gatunki bucida buseras. Drzewa występują naturalnie w Meksyku, Ameryce Środkowej, na Florydzie i na Karaibach. Teraz znalazły się również w stworzonym w Varso Place zagajniku. W sumie w najwyższym budynku UE posadzono dwanaście takich drzew. Umilą czas użytkownikom biurowca oraz odwiedzającym go gościom. Lobby zdobi także ręcznie wykonana ceramiczna mozaika.

Sercem budynku Varso Tower jest przeszklone lobby, w którym znalazły się ławki usytuowane wśród... drzew. fot. Aaron Hargreaves / Foster + Partners

– Postanowiliśmy nawiązać do sztuki mozaiki warszawskiej. Istotnym elementem całego pomysłu była chęć współpracy z lokalnym artystą – mówi Jędrzej Kolesiński, architekt w Foster + Partners, pracowni odpowiedzialnej za projekt wieżowca. Całość kompozycji składa się z imponującej liczby 1800 kafli. Każdy z nich przechodzi długą drogę pod czujnym nadzorem warszawskiej artystki Krystyny Kaszuby-Wacławek – od doboru odpowiedniej gliny, poprzez formowanie, wypalanie i szkliwienie, do finalnego produktu.

Las w centrum miasta: lobby budynku Forest

Roślinność opanowała także lobby budynku Forest. Niegdyś niedostępny teren pomiędzy al. Jana Pawła II, rondem Zgrupowania AK "Radosław" i ul. Burakowską przeszedł metamorfozę w jeden z najbardziej zielonych projektów biurowych i przyjazny fragment miasta. Projektanci z pracowni HRA Architekci inspirowali się naturą oraz trendem znanym jako biophilic design.

Lobby budynku Forest w Warszawie, fot. mat. prasowe HB Reavis

Na otwartym dla pieszych dziedzińcu i wokoło budynków zasadzono 200 dojrzałych drzew i drugie tyle krzewów. Wyróżnikiem są też zielone tarasy na dachach, gdzie powstały strefy rekreacyjne i miejski ogród z widokiem na panoramę Warszawy. Pełne zieleni jest również lobby biurowca, co doskonale obrazują zdjęcia inwestycji.

Futurystyczny design: lobby w budynku Warsaw Hub

W lobby biurowym budynku Warsaw Hub, którego wnętrza zaprojektowała pracownia Massive Design aranżacja łączy futurystyczny design inspirowany naturą z elementami roślinnymi. Donice z drzewami otoczone są miękkimi siedziskami i organicznymi ławkami, co pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni. Roślinność wspiera iluminacja zintegrowana z organicznymi liniami sufitu.

Lobby w biurowcu Warsaw Hub, fot. mat. prasowe Ghelamco

Świetlne efekty potęgowane są przez naturalnie wkomponowane, zakrzywione kolumny lustrzane. Ważnym elementem artystycznym projektu są też widoczne na tapicerkach grafiki trójwymiarowe, nawiązujące do liniowej geometrii sufitów.

Niezapomnianym doświadczeniem jest też wejście do przestrzeni handlowej przez łącznik prosto ze stacji metra dzięki zaprojektowanej przez architekta instalacji artystycznej w postaci setek ustawionych pod kątem luster, które zwielokrotniają odbicia przestrzeni i przechodzących gości. Podobne wrażenia i kreatywne efekty odbić powstają również w windach.

Domek dla roślin: lobby budynku Marynarska Point 2

We wrześniu 2020 roku zakończyła się modernizacja części wspólnych budynku biurowego w Warszawie należącego do Bluehouse Capital. Za koncepcję i wykonanie rearanżacji odpowiadał Tétris. – Sam pomysł na nową aranżację zrodził się ze skojarzenia z tworzeniem zielonej oazy na betonowej pustyni – podkreśla Anna Rębecka, architekt w Tétris.

Lobby w biurowcu Marynarska Point 2 w Warszawie projekt: Tétris, fot. Kinga Skalik

Na wejściu gości wita zielona ściana za recepcją, która kieruje wzrok ku tonącej w roślinach, ażurowej bryle w sercu atrium. Architekci zaproponowali najprostszy kształt domu z dwuspadowym dachem, co wzmacnia wrażenie intymności i przytulności. Drewniana konstrukcja „domku” wzmocniona jest profilami stalowymi.

Wewnątrz znajdziemy wbudowaną kanapę, z wysokim oparciem pochłaniającym dźwięki, dodatkowe stoliki, fotele i krzesła – jest to przestrzeń do nieformalnych spotkań, pracy i odpoczynku. Na różnych wysokościach znajdują się pojemne donice z fantazyjnymi roślinami, a całość uzupełniona jest nastrojowym oświetleniem i ocieplona drewnem. Rośliny zostały skrupulatnie dobrane tak, aby mogły bez problemu żyć w tej zamkniętej przestrzeni.