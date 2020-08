Pięciogwiazdkowy Hotel Haffner w Sopocie znów odmienił oblicze

Najpierw odmienili wszystkie pokoje hotelowe i strefę SPA. Teraz przyszła pora na stworzenie nowego wizerunku oraz wnętrza lobby wraz z hallem wejściowym i komunikacją. Pięciogwiazdkowy Hotel Haffner w Sopocie znów zyskał nowe oblicze, dzięki warszawskiej pracowni Pik Studio. A to wcale nie koniec zmian!

Hotel Haffner po modernizacji pokoi, podniósł standard o pięciugwiazdek. - Inwestor ciesząc się pozytywnym wrażeniem gości, doszedł do wniosku, że recepcja z parterem nie spełnia jego oczekiwań i zlecił nam wykonanie projektu - wspomina architekt Paweł Pałkus z Pik Studio. - Projekt przez dosyć długi czas ewaluował i zmieniał swoją formę. Głównym tematem przemyśleń oraz dyskusji było stworzenie jak najbardziej funkcjonalnej przestrzeni.

Nowe serce hotelu

Wcześniej lobby, recepcja wraz z barem hotelowym były podzielone na strefy, ciężko było uznać gdzie tak właściwie leży serce hotelu. Finalnie udało się architektom połączyć całość w jedną przestrzeń. Sercem hotelu jest teraz półokrągły bar wokół, którego wieczorami toczy się życie przy dźwiękach fortepianu. - Nasza pracownia postanowiła otworzyć przestrzeń lobby. Wszelkie istniejące zabudowy oraz szachty skrupulatnie zostały usunięte, a tam gdzie nie mogliśmy nic zrobić staraliśmy się ukryć oraz zakamuflować piony instalacyjne, które musiały zostać. I tutaj postawiliśmy na dobór materiałów z jak najwyższej półki - opowiada architekt.

Nietuzinkowy wybór drewna

Inwestor jest miłośnikiem drewna. - Długo szukaliśmy próbki, która go przekona. I tak padło na brzozę karelską. Jest to odmiana gatunku brzozy srebrnej z wadą genetyczną, która powoduje, że drzewo skręca się na łodydze z lokami. Pierścienie roczne są ustawione nieprawidłowo, co nadaje drewnu ognisty wygląd. Dodatkowo wykonawca Tofmar z Gdańska miał za zadanie fornirowanie powierzchni obłych jak słupy, pilastry oraz wszelkiego rodzaju łuki co było nie lada wyzwaniem i do każdego z powyższych musiał tworzyć "kopyta i formy "- wspomina Paweł Pałkus.

Drugim rodzajem drewna, które się pojawia w projekcie jest orzech. - Tu orzech w postaci czeczoty, która jest pewnego rodzaju chorobą drzewa. W skutek działania bakterii na drewno, nadaje im najróżniejsze formy: spirale, fale, małe słoje. Przy przekroju oraz cięciu na fornir wygląda niczym obraz - dodaje architekt.

Detal ma znaczenie

W części wejściowej do lobby udało się architektom, przeprojektować instalacje, które wcześniej pojawiły się na suficie i w tej części podniesiono całość do góry. - Doszliśmy do wniosku, że idealnym elementem było by zaakcentowanie powstałej rozety w suficie jakimś detalem, rzeźbą. I tutaj powstał pomysł na stworzenie dużego gzymsu gipsowego, kanelowanego wewnątrz o wysokości około 40 cm. Całość po łuku. To był także trudny element do stworzenia. Na szczęście na wysokości zadania staną nasz sztukator Miłosz Ciesielski z pracowni Alabaster ze Szczecina, która także wykonała gzymsy naszego projektu wokół rotundy przy restauracji na każdej kondygnacji - opowiada architekt.