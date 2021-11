Pierwsza od dekady ekspozycja legendarnej grupy artystycznej

Legendarna grupa Twożywo uznawana jest za „jedno z najciekawszych zjawisk polskiej sztuki czasów transformacji i rozwijającego się kapitalizmu”. Teraz, pierwszy raz od zakończenia działalności grupy, będziemy mogli podziwiać jej prace na retrospektywnej wystawie.

Już 19 listopada w nowej wrocławskiej przestrzeni na Kępie Mieszczańskiej otworzy się wystawa retrospektywna Twożywa.

To pierwsza od dekady ekspozycja prac legendarnej warszawskiej grupy artystycznej. W 66P zobaczymy m.in. streetartowe naklejki, odwzorowania murali, oryginalne sitodruki, animacje, książki i… litery.

Wystawa potrwa do 29 stycznia 2022 roku. Wstęp wolny.

Przed nami pierwsza – od zakończenia działalności grupy – wystawa retrospektywna Twożywa będąca próbą uchwycenia jego fenomenu.

Twożywo: jedno z najciekawszych zjawisk polskiej sztuki

Historia grupy sięga 1994 roku, gdy pod szyldem Pinokio działali Robert Czajka, Mariusz Libel i Krzysztof Sidorek. Od 1998 dwóch ostatnich powołało do życia Twożywo, które kontynuowało i rozwijało rozpoczętą pracę Pinokia. Wlepki w autobusach, niewielkie szablony w bramach, a później także murale i billboardy rozsiane po miastach w całym kraju i za granicą. Niektóre z nich do dziś nie pozwalają o sobie zapomnieć – billboard „Kiedy wreszcie będzie wojna”, zawieszony naprzeciwko warszawskiej Hali Koszyki w przeddzień katastrofy 11 września 2001 roku w Nowym Jorku, przeszedł do historii.

Działalność grupy nagrodzona została Paszportem „Polityki” w kategorii sztuki wizualne „za sztukę łączącą w nowatorski sposób słowo z obrazem, za śmiałe wkraczanie ze swymi pracami tam, gdzie sztuka dotychczas nie docierała”. Twożywo uznawane jest za „jedno z najciekawszych zjawisk polskiej sztuki czasów transformacji i rozwijającego się kapitalizmu”. Działania grupy wiele razy prezentowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Hakowanie rzeczywistości, realnej i wirtualnej, odbywało się w duecie do momentu rozwiązania działalności grupy w 2011 roku, podczas łódzkiej wystawy „WYbór obRAZ + Nihil Negativum”. Od tego czasu Mariusz Libel pracuje w pojedynkę wciąż tworząc typograficzno-obrazowe komentarze do współczesności. Do dziś działa też strona internetowa Twożywa stanowiąca bogate archiwum projektów grupy. W 2020 roku ukazała się potężna monografia Twożywa pt. „Plądrujemy ruiny rzeczywistości”. Książka wydana z inicjatywy kolekcjonera sztuki, Osmana Djajadisastrę, stanowi typograficzną łamigłówkę. Wydawnictwo stało się impulsem do symbolicznego powrotu Twożywa po dekadzie od zakończenia działalności.

Twożywo w retrospektywie