Pierwsza taka współpraca: Alex Rivière x Westwing Collection

Już 26 kwietnia pojawi się premierowo pierwsza kolekcja marki Westwing stworzona we współpracy z twórczynią internetową Alex Rivière. Na limitowaną linię Alex Rivière x Westwing Collection składa się 26 nowych produktów z kategorii meble, oświetlenie, tekstylia i dodatki.

REKLAMA

Ta niezwykle ekscytująca współpraca VIP wprowadza zupełnie nową kategorię w ramach Westwing Collection. Jej autorką jest nikt inny, jak znana i ceniona na całym świecie twórczyni internetowa, businesswoman i dyrektorka kreatywna z Hiszpanii: Alex Rivière. Przedmioty powstałe w ramach kolekcji zostały stworzone przez zespół projektantów Westwing w oparciu o pomysły i inspiracje Alex Rivière i długofalowo będą one częścią stałego asortymentu Westwing Collection.

Tworząc produkty z tej kolekcji, skupiono się na naturalnych kolorach, takich jak zgaszona biel i beż, dzięki którym produkty będą dobrze współgrać z różnymi stylami wnętrz. - Podczas pracy z zespołem projektantów Westwing Collection zdecydowaliśmy się na wykorzystanie wielu naturalnych materiałów, takich jak trawertyn, wełna, drewno i ceramika. Całość sprawia wrażenie organicznej i ponadczasowej. Każdy element kolekcji został zaprojektowany z myślą o trwałości. Ze względu na moje zamiłowanie do spokojnej estetyki produkty są uniwersalne i stanowią doskonałą bazę dla Twojego domu. Paleta kolorów jest bardzo delikatna, a kolekcja wnosi powiew świeżości. Jestem z niej bardzo dumna, ponieważ jest to pierwsza w historii współpraca z Westwing Design, a także dlatego, że naprawdę oddaje istotę mojej osobistej estetyki - mówi Alex Rivière, hiszpańska businesswoman i dyrektor kreatywna.

- W przypadku naszej pierwszej kolekcji powstałej we współpracy z twórczynią internetową, ważne było dla nas stworzenie czegoś wyrafinowanego i aktualnego. Osobisty styl Alex Rivière jest szykowny, klasyczny i bardzo prosty, a jednocześnie zawsze na czasie – co idealnie pasuje do kolekcji Westwing. Wspólnie z Alex stworzyliśmy zróżnicowaną gamę produktów, od naszego wyjątkowego fotela Solomon, po wytrzymałe lampy z trawertynu i wazony o organicznych kształtach, tak aby każdy mógł znaleźć coś, co pasuje do jego domu. Linia Alex Rivière x Westwing Collection łączy w sobie aktualne trendy i elegancję – i nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani, widząc te wszystkie piękne elementy stylizowane w różnych domach - mówi Alexandra Tobler, dyrektor kreatywna Westwing Collection.