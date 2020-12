Pierwsze Porsche 911 S Targa wraca na drogi. Zakończyła się trwająca trzy lata renowacja auta

Pierwsze Porsche 911 S Targa wraca na drogi. Proces kompleksowej fabrycznej renowacji trwał prawie trzy lata. Właściciel, wieloletni kolekcjoner i pasjonat Porsche, odnalazł samochód w stodole USA. Stał tam blisko 40 lat!

REKLAMA

–Targa stała tam przez prawie 40 lat – w garażu bez drzwi, przykryta plastikową plandeką. Wyglądało to tak, jakby ówczesny właściciel po prostu zapomniał o swoim wozie – powiedział Uwe Makrutzki, szef działu fabrycznej renowacji Porsche Classic w Porsche AG.–24 stycznia 1967 r. ten egzemplarz 911 S Targa trafił do dealera Porsche Hülpert w Dortmundzie. Jego renowacja była dla nas czymś szczególnym – w końcu w Zuffenhausen z powrotem zawitało jedno z pierwszych 911 Targa – tłumaczy Uwe Makrutzki.

Wczesne 911 Targa to wersja z „miękką” szybą – zamiast szklanego tylnego okna, dostępnego od 1967 r., auto ma miękką szybę z tworzywa sztucznego. Od końca 1966 do 1968 r. Porsche zbudowało jedynie 925 egzemplarzy 911 Targa z silnikiem w wersji S, z krótkim rozstawem osi i miękką szybą.

Prezentowany egzemplarz tego rzadkiego modelu był w opłakanym stanie. Po okresie, gdy służył jako samochód demonstracyjny u dealera Porsche, w 1969 r. został sprzedany klientowi z USA. Od 1977 do końca 2016 r. stał zaparkowany we wspomnianym garażu w Long Beach w stanie Nowy Jork. Na pocieszenie: egzemplarz był kompletny, co miało szczególnie znaczenie ze względu na liczne opcjonalne dodatki, takie jak ogrzewanie postojowe Webasto, przyciemniana przednia szyba, radio Blaupunkt Köln, skórzane fotele, halogenowe światła przeciwmgłowe i zewnętrzny termometr.

Dział fabrycznej renowacji Porsche Classic stara się odnawiać samochody tak, aby były jak najbardziej wierne oryginałowi. Nie lada wyzwaniem okazało się poszukiwanie autentycznych drobnych części, jak na przykład zaciski do kabli, dławiki gumowe czy zatyczki uszczelniające do 2,0-litrowego silnika S.

–Nie było mowy o replikach od zewnętrznych dostawców. Na szczęście w takich przypadkach możemy sięgnąć do naszej własnej skarbnicy – powiedział Uwe Makrutzki. Porsche Classic ma nie tylko dostęp do centralnego magazynu, w którym obecnie znajduje się ponad 60 tysięcy różnych oryginalnych części zamiennych, ale dysponuje również oryginalnymi maszynami i narzędziami do prostowania i pomiarów ramy oraz arkuszami z danymi i rysunkami technicznymi.

Kolejnym znaczącym wyzwaniem była zewnętrzna powłoka dachu Targa. –Współczesny materiał ma inne ziarno i jest bardziej wytrzymały niż oryginał. Ale naszemu klientowi nie przypadło to do gustu – dlatego specjalnie na potrzeby tego projektu przygotowaliśmy pokrycie, które wygląda identycznie jak oryginalne. Mimo wieloletniego doświadczenia nasi eksperci nie od razu uzyskali oczekiwany efekt – dopiero stopniowo uzyskali odpowiednie wykończenie, metodami klejenia i szycia – objaśnił Uwe Makrutzki. Teraz z ich pracy może jednak skorzystać ktoś jeszcze: w magazynie czeka już odpowiednie współczesne poszycie dachowe dla kolejnego egzemplarza 911 Targa z miękką szybą.