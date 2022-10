Pierwsze takie miejsce we Wrocławiu. Oto tor kartingowy Pitlane

Można już przejechać się we Wroclavii po nowym, jedynym takim we Wrocławiu, torze kartingowym. Pitlane jest wyposażony w 16 dużych gokartów elektrycznych i 6 gokartów dla dzieci. Łącznie tor zajmuje 3,5 tys. mkw. poziomu -2 centrum handlowego.

REKLAMA

Tor kartingowy we Wroclavii jest wyjątkowym tego typu obiektem w Polsce – pod względem nowoczesnego wystroju, wyposażenia i ekologicznego podejścia.

Gokarty elektryczne, którymi przejedziemy się w Pitlane, nie emitują szkodliwego dwutlenku węgla i charakterystycznego "benzynowego" zapachu.

Współzałożycielem obiektu są popularny twórca internetowy The Mike oraz znany kolekcjoner supercar’ów Szymon Banaś.

Tworząc tor naszą przewodnią myślą było wyjście do najbardziej wymagających klientów. Wszystkie te osoby, którym wcześniej nie odpowiadała jazda gokartami spalinowymi lub nie czuły się komfortowo ze względów niezbyt równej nawierzchni, zapraszamy do nas. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby właśnie te osoby mogły doświadczyć jazdy gokartami według najwyższych standardów – mówi Adam Kania, prezes toru z Pitlane.

– Otwarcie toru kartingowego Pitlane, to kolejny dowód na to, że Wroclavia jest nie tylko unikalnym miejscem na mapie Wrocławia, ale również w tej części Polski. Oprócz szerokiej oferty zakupowej proponujemy Klientom rozrywkę na najwyższym poziomie. Pitlane to idealne miejsce na wyjście ze znajomymi lub rodziną, czy firmowe imprezy integracyjne – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii.

Nowoczesne rozwiązania

To, co wyróżnia tor kartingowy Pitlane to nowoczesne wyposażenie na najwyższym, światowym, poziomie. W gokartach znajdziemy wygodne, materiałowe fotele i opcjonalny system wspomagania kierownicy. Zainstalowane bandy są wysokiej jakości i wyglądają estetycznie. Nawierzchnia, po której jeżdżą pojazdy, zapewnia idealną trakcję i jest przewidywalna – nie powoduje uczucia „wyrywania kierowcy” z rąk.

Pitlane jest wyposażony w 16 dużych gokartów elektrycznych i 6 gokartów dla dzieci, fot. mat. prasowe

Gokarty są podłączone do systemu, który pozwala, w razie wypadku lub awarii, sterować każdym pojazdem z poziomu tabletu. Co więcej, na torze nie pojawiają się osoby tradycyjnie machające flagami po przejechanym okrążeniu. Całością zarządza elektroniczny system flag sygnalizujący uczestnikom tę informację.

Dla dzieci i dorosłych, początkujących i zaawansowanych

Z toru kartingowego mogą korzystać wszyscy – dzieci (od 1,35 cm wzrostu), dorośli, osoby zaawansowane, jak i te, które dopiero zaczynają przygodę z gokartami. Dla dzieci i początkujących przygotowano funkcję Easy Drive. Jej włączenie ułatwia sterowanie pojazdem, ponieważ obracanie kierownicą wymaga zastosowania mniejszej siły. Ponadto gokarty mają możliwość pełnej regulacji pedałów, kierownicy i fotela.

Dla bardziej doświadczonych kierowców przygotowano natomiast przycisk Cares. Po jego uruchomieniu gokart zwiększy moc z 3 do 4 biegu i tym samym osiągnie pełnię swoich możliwości. To rozwiązanie jest jednak dostępne tylko dla osób, które osiągną odpowiedni czas na trzecim biegu.

Oprócz gokartów także Supercar’y

Unikalną atrakcją Pitlane są prawdziwe Supercar’y, które obejrzymy na sześciu specjalnie ustawionych stanowiskach toru. Codziennie spotkamy tam rzadkie samochody takie jak Ferrari czy Lamborghini. Sportowe samochody będą się zmieniać, tak aby uczestnicy mogli zrobić sobie zdjęcie z więcej niż jednym Supercar’em.