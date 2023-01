Pierwsze w Polsce ławki oczyszczające powietrze są w Łodzi

Pochłaniają zanieczyszczenia i działają jak naturalne płuca miasta. W samym centrum Łodzi pojawiły się MechoFiltry. Instalacje pełnią również funkcję stacji pogodowej. Są też elementem małej architektury.

Pierwsze w Polsce ławki oczyszczające powietrze pojawiły się w Łodzi.

MechoFiltr działa także jako stacja pogodowa.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Jak działa MechoFiltr?

Mech nie ma korzeni, wykorzystuje otaczające go powietrze do wzrostu. Na jednym metrze kwadratowym mchu znajduje się około miliona malutkich listków, które działają jak filtr. Zanieczyszczenia zawarte w powietrzu przyklejają się do listków, osadzają się na nich i w ten sposób uwalnia się czyste powietrze.

Pochłaniają zanieczyszczenia i działają jak naturalne płuca miasta. W samym centrum Łodzi pojawiły się MechoFiltry, fot. UM Łódź

Instalacja jest w pełni samowystarczalna. Jednym z jej elementów jest panel fotowoltaiczny. W tylnej donicy gromadzona jest woda deszczowa, która następnie wykorzystywana jest do podlewania mchu. Dodatkowo woda nawadnia bluszcz, którym obsadzona jest jedna ze ścian ławki.

Jakość powietrza w Łodzi będzie można ocenić już po samym wyglądzie mchu. Im lepsza jakość powietrza, tym mech jest bardziej zielony. Jeśli mech jest narażony na wysoki poziom zanieczyszczeń, ciemnieje - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

Zielone ławki ocenią i oczyszczą powietrze w Łodzi

MechoFiltr działa także jako stacja pogodowa. – Dzięki temu jesteśmy w stanie zobaczyć, jak pogoda i zanieczyszczenia wpływają na zdrowie mchów oraz jakość powietrza. Instalacja monitoruje temperaturę, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru oraz jakość powietrza. Pierwszy pomiar już został wykonany, aby sprawdzić zawartość wszystkich substancji zawartych w mchu na starcie. – tłumaczy Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ.

Dzięki specjalnym czujnikom na bieżąco będziemy monitorować, jak działa MechoFiltr – ile zanieczyszczeń pochłonął. Sprawdzimy zawartość pyłów zawieszonych (zanieczyszczenia powstałe ze spalin oraz opalania), zawartość metali ciężkich (emitowane ze spalania paliw, między innymi ołów, kadm czy chrom) oraz wymianę gazową (ile mech pochłonął CO2).