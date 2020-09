Pierwsze wrażenie zaczyna się od wejścia. Marynarska Point 2 w nowym wydaniu

Zakończyła się modernizacja części wspólnych budynku biurowego w Warszawie należącego do Bluehouse Capital. Za koncepcję i wykonanie rearanżacji odpowiadał Tétris. - Sam pomysł na nową aranżację zrodził się ze skojarzenia z tworzeniem zielonej oazy na betonowej pustyni - podkreśla Anna Rębecka, architekt w Tétris.

- Potrzeby najemców biurowców ewoluują, na korzyść zmienia się także infrastruktura Biznesowego Mokotowa w pobliżu Marynarska Point 2. Dziś wartością dodaną dla budynku jest wykorzystanie lobby jako miejsca, w którym można chwilę popracować, odpocząć lub odbyć nieformalne spotkanie. Szczególnie zależało nam na naturalnej zieleni, która pozytywnie wpływa na samopoczucie przebywających w pobliżu osób, a także pomaga dbać o dobrą jakość powietrza. Potrzebowaliśmy w strefach wspólnej po prostu nowej jakości. Efekt prac zdecydowanie zachęca do spędzania tu czasu - mówi Marika Ziętara, Bluehouse Capital.

Rewitalizacja strefy wejściowej budynku biurowego Marynarska Point 2 obejmowała odświeżenie recepcji, atrium, holi windowych i toalet ogólnodostępnych na parterze – w sumie 390 mkw. powierzchni.

Dom roślin



- Sam pomysł na nową aranżację zrodził się ze skojarzenia z tworzeniem zielonej oazy na betonowej pustyni. Wcześniej w otoczeniu budynku na próżno było szukać zacisznych miejsc do wypoczynku i kameralnych spotkań. Istniejące zagospodarowanie atrium również temu nie sprzyjało. Postanowiliśmy wprowadzić do wnętrza jak najwięcej żywych roślin, wykorzystując naturalne światło wpadające przez przeszkloną elewację frontową i świetlik - podkreśla Anna Rębecka, architekt w Tétris.

Na wejściu gości wita zielona ściana za recepcją, która kieruje wzrok ku tonącej w roślinach, ażurowej bryle w sercu atrium. Architekci zaproponowali najprostszy kształt domu z dwuspadowym dachem, co wzmacnia wrażenie intymności i przytulności. Drewniana konstrukcja „domku” wzmocniona jest profilami stalowymi. Wewnątrz znajdziemy wbudowaną kanapę, z wysokim oparciem pochłaniającym dźwięki, dodatkowe stoliki, fotele i krzesła – jest to przestrzeń do nieformalnych spotkań, pracy i odpoczynku. Na różnych wysokościach znajdują się pojemne donice z fantazyjnymi roślinami, a całość uzupełniona jest nastrojowym oświetleniem i ocieplona drewnem. Rośliny zostały skrupulatnie dobrane tak, aby mogły bez problemu żyć w tej zamkniętej przestrzeni.

Ciekawym detalem jest artystyczna tapeta z motywem egzotycznych ptaków, powtórzona również w toaletach. Bryłę domku uzupełniają dwa dodatkowe podesty, ze skrytymi za donicami z zielenią kolejnymi stolikami. Wszystkie te elementy wypełniają przestrzeń atrium w sposób, który wymusza przejście przez lub tuż obok podestów, zachęcając do skorzystania z siedzisk. Nazwa tej strefy: „Garden Point”, nawiązuje do nazwy budynku.