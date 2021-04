Pierwszy Dom Ronalda McDonalda w Warszawie. We wnętrzach skandynawski minimalizm

W Warszawie powstał pierwszy Dom Ronalda McDonalda. Obiekt na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego urządziła duńska marka BoConcept: króluje w nim loftowy, minimalistyczny styl i funkcjonalne, trwałe meble.

REKLAMA

Na terenie kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Księcia Trojdena 2B powstał pierwszy w Warszawie Dom Ronalda McDonalda.

W Domu zamieszkają rodziny długo hospitalizowanych małych pacjentów Szpitala Pediatrycznego WUM. Dom będzie w 100% bezpłatny.

Projekt wsparła marka BoConcept, która od lat współpracuje z Fundacją Ronalda McDonalda. Wnętrza zostały urządzone w loftowym, minimalistycznym stylu.

Dom służy misji „Aby rodzina mogła być razem” i realizuje ideę opieki skoncentrowanej na całej rodzinie dziecka leczonego w szpitalu. Budowa Domu była możliwa dzięki współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz dzięki środkom przekazanym przez indywidualnych darczyńców, firmy, odpisy 1% i zapis testamentowy, pierwszy jaki Fundacja Ronalda McDonalda otrzymała.

Dla rodziców dzieci leczonych w Szpitalu Pediatrycznym WUM Dom jest niezmiernie ważny, ponieważ przyjeżdżają tu dzieci z całej Polski. W trudnym okresie choroby dziecka, gdy czas leczenia trwa miesiącami, Dom da rodzicom i opiekunom z najdalszych części kraju możliwość zamieszkania razem z dzieckiem. Fundacji Ronalda McDonalda w kampusie WUM to pierwszy Dom w Warszawie, drugi w Polsce.



Projekt wsparła marka BoConcept, która od lat współpracuje z Fundacją Ronalda McDonalda. Meble skandynawskiego producenta uświetniły wnętrza Domu, nadając im nowoczesny charakter.

- Cieszę się, że mogliśmy być częścią tej inicjatywy. Pomoc i aktywne uczestnictwo w charytatywnych projektach to ważna część naszej codziennej działalności. Z Fundacją Ronalda McDonalda mamy przyjemność pracować po raz kolejny, widzimy bardzo pozytywne efekty tego, co robimy i daje nam to ogromną satysfakcję. Mamy nadzieję, że Dom będzie miejscem, które pomoże przejść przez te trudne chwile, rodzinom małych pacjentów i zapewni im jak największy komfort – opowiada o projekcie Kamil Maślanka, współwłaściciel i członek zarządu BoConcept Warszawa.

Wnętrza zostały urządzone w loftowym, minimalistycznym stylu. Skandynawskie wyposażenie od BoConcept świetnie uzupełniły tę aranżację. Marka wsparła Fundację wygodne, szare pufy do części wspólnej oraz wyposażyła 25 funkcjonalnych apartamentów w łóżka i rozkładane pufy. Oba elementy mają zapewnić mieszkańcom Domu komfort i możliwość relaksu po odwiedzinach w szpitalu. Ponadczasowy, uniwersalny design oraz wysoka jakość wykonania mebli gwarantują, że będą służyć gościom Domu jeszcze przez długi czas.