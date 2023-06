Pierwszy hotel spod szyldu Handwritten Collection zadebiutował w Tallinie

Ogłoszona w tym roku marka Accor debiutuje w Europie Wschodniej z pierwszym otwarciem w stolicy Estonii. Już tego lata Grupa otworzy pierwszy obiekt Handwritten Collection w Polsce.

Oru Hub Hotel Tallinn – Handwritten Collection, pierwszy hotel ze wschodnioeuropejskiej kolekcji najnowszej marki Accor otworzył drzwi dla gości.

PHotel opiera się na koncepcie „eat, work and play” opracowanym i zrealizowanym we współpracy z renomowaną estońską agencją projektową Velvet i studiem architektury wnętrz Aeris

Pod szyldem marek grupy Accor w Estonii działają obecnie cztery hotele, a w najbliższej przyszłości dołączą do nich dwa kolejne.

Znany dotychczas jako Oru Hub Hotel i położony przy ulicy Narva w Tallinnie, jest jednym z pierwszych hoteli hybrydowych w Estonii. Po gruntownym remoncie w 2020 roku został ponownie otwarty w ramach zupełnie nowego konceptu będącego połączeniem hotelu, Airbnb i przestrzeni coworkingowej. Wraz z ogłoszeniem nowej marki, Accor zapowiedział dołączenie hotelu do nowej kolekcji, a 1 czerwca Oru Hub Hotel Tallinn – Handwritten Collection przyjął pierwszych gości podczas uroczystego otwarcia.

– Dołączenie do marki Handwritten Collection to dla nas ważny krok. W ciągu ostatnich kilku lat dużo zainwestowaliśmy w rozwój naszego hotelu i wierzymy, że Oru Hub Hotel Tallinn – Handwritten Collection przyciągnie odwiedzających dzięki doskonałej lokalizacji i niepowtarzalnemu designowi. Zmiana szyldu wiąże się z wprowadzeniem innowacji do projektu naszego budynku i jego wnętrz. Dotychczas byliśmy czterogwiazdkowym hotelem ze średniej półki, dziś w naszym wystroju design wznosi się na ponadprzeciętny poziom – powiedziała Kristel Mäenurm, General Manager Oru Hub Hotel Tallinn – Handwritten Collection.

Pierwszy hotel Handwritten Collection w Tallinie opiera się na koncepcie „eat, work and play” opracowanym i zrealizowanym we współpracy z renomowaną estońską agencją projektową Velvet i studiem architektury wnętrz Aeris. Czterogwiazdkowy obiekt oferuje 55 komfortowych pokoi. Goście mają również dostęp do wyjątkowego hubu na parterze, gdzie mogą pracować, spotykać się lub po prostu odpocząć. Dodatkowo w hotelu czekają na nich Oru Bistro, sale konferencyjne, przestrzeń warsztatowa i sala do jogi. Estoński hotel posiada już na swoim koncie wiele nagród za wzornictwo, w tym coroczną nagrodę Estońskiego Stowarzyszenia Architektów Wnętrz, a także znalazł się w pierwszej trójce w kategorii najlepiej zrealizowanych projektów w konkursie estońskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości (Entrepreneurship Development Foundation).

fot. mat. pras.

Podobnie jak odręcznie napisana notatka, każdy hotel z Handwritten Collection odzwierciedla charakter i osobowość ich gospodarzy, dzięki czemu żaden z obiektów nie jest taki sam. Swoją wyjątkowość Oru Hub Hotel Tallinn – Handwritten Collection zawdzięcza pracy najlepszych estońskich projektantów zainspirowanych pamiątkami z podróży: zdjęciami, książkami, smakami i historiami. Ideą, jaka przyświeca hotelowi jest przekonanie, że podróże poszerzają horyzonty, edukują, inspirują i dostarczają niezapomnianych przeżyć. Tę filozofię widać na każdym kroku podczas pobytu w hotelu: od fotografii i książek w wielu językach zgromadzonych z podróży na 1. piętrze poprzez menu Oru Bistro z daniami z podróżniczych inspiracji. W lobby znajduje się kolekcja pocztówek ze znaczkami oraz skrzynka pocztowa, w której każdy gość może przesłać swoim bliskim wspomnienia z podróży. Zdjęcia na pocztówkach są osobiście wykonane przez właściciela hotelu.