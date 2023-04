Pierwszy Santander Work Cafe otwarty w Łodzi

W budynku Ogrodowa 8 Office została otwarta pierwsza w Łodzi placówka Santander Bank Polska w formacie Work Cafe. Jest to koncept wychodzący naprzeciw aktualnym trendom rynku pracy i potrzebom pracowników korzystających z możliwości pracy zdalnej lub hybrydowej, poszukujących przestrzeni, ułatwiających wykonywanie codziennych obowiązków.

Pierwszy Santander Work Cafe w Łodzi został otwarty w biurowcu Ogrodowa 8 Office.

Lokal z witryną od strony ul. Zachodniej zajmuje powierzchnię 500 mkw.

Budynek Ogrodowa 8 Office położony jest przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Zachodniej blisko ścisłego centrum Łodzi, niedaleko ulicy Piotrkowskiej oraz centrum handlowo-rozrywkowego Manufaktura. Obiekt oferuje ponad 28 tys. mkw. powierzchni, w głównej mierze biurowej, a na jego parterze znajdują się liczne punkty usługowe i handlowe. Łódzki biurowiec to połączenie estetycznych walorów architektury i funkcjonalnych rozwiązań przestrzennych, z uwzględnieniem najwyższego standardu jakości (certyfikaty WELL Health & Safety Rating oraz BREEAM In-use na poziomie „Excellent”) a także troski o środowisko naturalne i dobrostan pracowników. Jego niewątpliwym wyróżnikiem jest stworzony w 2022 r. Ogrodowa8 Cowork stanowiący odpowiedź na potrzeby najemców, którzy chcą rozwijać swój biznes w Łodzi i szukają nowoczesnej przestrzeni biurowej, jednak nie są gotowi na długoterminowe zobowiązania, wynikające z konieczności wynajęcia biura.

Santander Work Cafe nie tylko dla klientów banku

Od marca 2023 r. do grona najemców Ogrodowa 8 Office dołączył Santander Bank Polska z konceptem Santander Work Cafe, który wykracza poza oddział banku w dotychczasowym rozumieniu. To nowoczesna przestrzeń, przeznaczona nie tylko dla klientów banku, ale także dla wszystkich osób szukających tymczasowego miejsca do pracy, z niezbędnym wyposażeniem (WiFi, drukarka, możliwość zorganizowania spotkania w osobnej salce). Jak wskazuje nazwa nowego konceptu Work Cafe to nowoczesny oddział połączony ze strefą do pracy i spotkań, a także miejsce gdzie przy dźwiękach muzyki można napić się aromatycznej kawy. W placówce wydzielona została strefa kawowa ze specjalną zabudową meblarską wyposażona w wysokiej klasy automat do przyrządzania kaw i napoi.